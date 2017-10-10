Сборная Франции квалифицировалась на ЧМ-2018 по футболу, голландцы на турнире не сыграют

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В составе победителей забитыми мячами отметились Антуан Гризманн (27-я минута) и Оливье Жиру (33), у проигравших отличился Антон Сарока (44). В параллельных матчах сборная Швеции проиграла команде Нидерландов — 0:2, сборные Люксембурга и Болгарии сыграли вничью — 1:1.

В турнирной таблице группы A сборная Франции заняла первое место, набрав 23 очка. Шведы с 19 очками стали вторыми, обойдя голландцев за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, и сыграют в стыковых матчах за право принять участие в мировом первенстве. Далее идут команды Болгарии (13), Люксембурга (6) и Белоруссии (6).

Сборная Франции принимала участие в самом первом чемпионате мира по футболу, который прошел в Уругвае в 1930 году, тогда команда не смогла выйти из группы. Первое мировое первенство, которое французы пропустили, прошло в 1950 году, всего без участия команды Франции состоялось шесть чемпионатов мира (последний — в 1994 году). Французская команда один раз становилась чемпионом мира, победив на домашнем турнире 1998 года, также «трехцветные» являются серебряными (2006) и двукратными бронзовыми (1958, 1986) призерами соревнований. Лучшим бомбардиром чемпионата мира 1958 года стал французский нападающий Жюст Фонтен, забивший 13 мячей, что является рекордом для одного турнира.

Также французская национальная команда дважды становилась чемпионом Европы — в 1984 и 2000 годах. В прошлом году на домашнем европейском чемпионате французы стали вторыми, проиграв в финале сборной Португалии. Кроме того, сборная Франции является двукратным победителем Кубка конфедераций (2001, 2003).