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00:09 (мск), источник: ТАСС

Сборная Франции квалифицировалась на ЧМ-2018 по футболу, голландцы на турнире не сыграют

ТАСС, 10 октября. Сборная Франции одержала победу над командой Белоруссии со счетом 2:1 в домашнем матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу и пробилась в финальный раунд соревнований, которые пройдут в России.

Источник: Reuters

В составе победителей забитыми мячами отметились Антуан Гризманн (27-я минута) и Оливье Жиру (33), у проигравших отличился Антон Сарока (44). В параллельных матчах сборная Швеции проиграла команде Нидерландов — 0:2, сборные Люксембурга и Болгарии сыграли вничью — 1:1.

В турнирной таблице группы A сборная Франции заняла первое место, набрав 23 очка. Шведы с 19 очками стали вторыми, обойдя голландцев за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, и сыграют в стыковых матчах за право принять участие в мировом первенстве. Далее идут команды Болгарии (13), Люксембурга (6) и Белоруссии (6).

Сборная Франции принимала участие в самом первом чемпионате мира по футболу, который прошел в Уругвае в 1930 году, тогда команда не смогла выйти из группы. Первое мировое первенство, которое французы пропустили, прошло в 1950 году, всего без участия команды Франции состоялось шесть чемпионатов мира (последний — в 1994 году). Французская команда один раз становилась чемпионом мира, победив на домашнем турнире 1998 года, также «трехцветные» являются серебряными (2006) и двукратными бронзовыми (1958, 1986) призерами соревнований. Лучшим бомбардиром чемпионата мира 1958 года стал французский нападающий Жюст Фонтен, забивший 13 мячей, что является рекордом для одного турнира.

Также французская национальная команда дважды становилась чемпионом Европы — в 1984 и 2000 годах. В прошлом году на домашнем европейском чемпионате французы стали вторыми, проиграв в финале сборной Португалии. Кроме того, сборная Франции является двукратным победителем Кубка конфедераций (2001, 2003).

Сборная Франции стала 19-й командой, попавшей на чемпионат мира, после сборных России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии и Португалии. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Франция 2:1
Первый тайм: 2:1
Беларусь
10.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа A Stade de France
Главные тренеры
Дидье Дешам Игорь Криушенко
Голы
27′ Антуан Гризманн  
33′ Оливье Жиру  
  Антон Сарока 44′
Составы
Юго Ллорис (к) 1
83′ Джибриль Сидибе 19
Люка Динь 17
Рафаэль Варан 4
Самюэль Юмтити 5
Корантен Толиссо 6
Блэз Матюиди 14
Оливье Жиру 9
61′ Кингсли Коман 11
Кильян Мбаппе 12
83′ Тома Лемар 8
Димитри Пайет 10
78′ Антуан Гризманн 7
Мусса Сиссоко 18
12 Сергей Черник
3 Сергей Матвейчик 53′
5 Максим Володько
6 Сергей Политевич
9 Игорь Стасевич (к)
14 Александр Карницкий
10 Антон Сарока
2 Станислав Драгун
4 Алексей Янушкевич 45′
20 Александр Сачивко
11 Юрий Ковалев 65′
21 Максим Скавыш
15 Никита Корзун 79′ 26′
7 Артем II Быков
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 2
12 Фолы 14
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Халис Озкахья (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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