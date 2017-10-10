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10 октября, источник: Спорт-Экспресс

Алексей Сорокин: Черный список фанатов? Логично, что нарушителей не пустят на матчи ЧМ-2018

Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 — о подготовке к турниру.

Источник: Спорт-Экспресс

— Россия сыграла с двумя будущими участниками ЧМ-2018 — Кореей и Ираном. Как считаете, их уровень позволяет говорить, что они украсят турнир?

— Не делю команды на тех, кто может украсить или не может. Для нас любая команда — украшение ЧМ-2018. Раз прошла — значит, достойна. Тот же Иран отобрался одним из первых. Очень приличная команда. Полагаю, там тоже были тренерские эксперименты, пробы разных моделей игры.

— Определились в принципе многие участники ЧМ…

— …и еще будут определяться. Неприятно удивили Голландия, Австрия, Уэльс. И, конечно, затаив дыхание ждем, что же будет в Латинской Америке. Потому что от итогов отборочной кампании зависит в том числе судьба нашей сборной (речь, судя по всему, про товарищеский матч с Аргентиной, который может не состояться в ноябре из-за участия этой команды в стыках. — Прим. «СЭ»).

— Как быть, если ЧМ-2018 останется без Месси?

— Даже думать об этом не хотим! Ждем всех в равной степени — но без Месси турнир пока не мыслим.

— Отсутствие Украины — это скорее хорошо с точки зрения безопасности или скорее плохо с точки зрения тех российских болельщиков, которые в большом количестве поддерживают украинцев?

— Это не хорошо и не плохо. Мы бы предоставили абсолютно равные сервисы всем участникам, чтобы любая команда чувствовала себя комфортно. Мы готовимся заблаговременно, и не думаю, что могли бы возникнуть какие-то сложности. Наша концепция безопасности готова к приезду любых команд. И я уверен, никому бы и в голову не пришло политизировать ситуацию.

— Ваше мнение о черном списке из 109 человек, который стал достоянием общественности на днях? Этих фанатов не пустят на игры ЧМ-2018.

— Ясно, что для включения людей в черный список есть веские причины. Значит, за этими фанатами числятся некие серьезные правонарушения. Логично, чтобы люди, планомерно и систематически нарушающие правопорядок, не допускались на футбол. Для этого был подготовлен специальный закон. И мы видим теперь его в действии. В какой-то степени это нас успокаивает — и позволяет отвечать на вопросы, которые нам регулярно задают наши благопристойные западные коллеги.
Будет ли список дальше расти, я вам не отвечу. Но в принципе, почему надо пускать на стадион тех, кто систематически неприлично себя ведет и планомерно использует футбол для того, чтобы заявить о себе и о своих амбициях с какой-то странной стороны?! Так что все закономерно.

— Большинство из тех, кто попал в блэк-лист, участвовали в беспорядках в Марселе?

— Этого я вам точно не могу сказать. Надо знать, за кем какое правонарушение числится. Но предметно я этими персонажами не занимался.

— Бан распространится только на ЧМ или затронет еще и чемпионат России?

— В принципе, предполагается планомерная работа наших правоохранительных органов в данном направлении. Если есть нарушение, должно быть наказание. Будем смотреть, как люди станут себя вести. Тем более что спектр возможных административных мер широк — запрет может быть и на один матч, и на долгий срок.

— Будут ли составлены аналогичные списки на хулиганов из других стран?

— Этим должны заниматься правоохранительные органы тех государств, где происходят правонарушения. Например, в Англии давно уже применяются жесткие меры. У болельщиков даже отбирают паспорта на время выездных матчей. Каждая страна решает, как обеспечивать порядок. И по сути, вопрос не к организаторам турнира — обсуждение проблемы ведется на совсем другом уровне, между соответствующими органами стран. В принципе, люди, за плечами у которых мощный список нарушений, не должны попасть на чемпионат мира. Есть система обмена информацией, работает и служба безопасности ФИФА. Дает ли система сбои — трудно сказать. По идее, не должна.

— У вас есть уверенность, что стадион в Самаре будет построен в срок? Ведь по нему есть серьезные нарекания.

— Мы уже говорили, когда были в Самаре — нет предпосылок для нарушения госконтракта, есть нарушения по отдельным видам работ. Мы рассчитываем, что контракт будет исполнен в установленный срок. У меня есть уверенность, что стадион примет игры чемпионата мира. И будет готов к тестовым матчам. В апреле. Даже, вполне возможно, удастся поле засеять… Но пока не будем забегать вперед.

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