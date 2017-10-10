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21:47 (мск), источник: ТАСС

Сборная Ирана не будет базироваться в Казани во время чемпионата мира

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Сборная Ирана по футболу отказалась от идеи базироваться во время чемпионата мира 2018 года в Казани. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер иранцев Карлуш Кейруш.

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«Моим первым выбором была Казань, я был здесь несколько дней, нам все понравилось, — рассказал Кейруш. — Когда мы приехали, мы отметили дружелюбность встречающих. Но, к сожалению, из-за логистики мы не получили поддержку и вынуждены искать другое место».

Сборные России и Ирана сыграли вничью (1:1) в товарищеском матче, который прошел на «Казань-Арене». На гол Азмуна (57-я минута) россияне ответили точным ударом Дмитрия Полоза (74).

Специалист также поделился впечатлениями от организации матча: «Очень приятно, что люди готовы смотреть футбол и аплодировать оппонентам. Фантастическая атмосфера, все замечательно. Хотел бы высказать благодарность организаторам».

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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