Сборная Ирана не будет базироваться в Казани во время чемпионата мира

«Моим первым выбором была Казань, я был здесь несколько дней, нам все понравилось, — рассказал Кейруш. — Когда мы приехали, мы отметили дружелюбность встречающих. Но, к сожалению, из-за логистики мы не получили поддержку и вынуждены искать другое место».