Самая известная российская спортсменка прекрасно одета всегда, даже в пылу борьбы на кортах
Португалия — Швейцария. Стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд в матче квалификации ЧМ-2018 Португалия — Швеция.
Стали известны стартовые составы команд в матче квалификации ЧМ-2018 Португалия — Швеция.
Португалия: Патрисиу, Седрик, Пепе, Фонте, Элизеу, Бернарду Силва, Карвалью, Моутиньо, Мариу, Андре Силва, Роналду.
Швейцария: Зоммер. Лихтштайнер, Шер, Джуру, Родригес, Джака, Джемаили, Фройлер, Шакири, Сеферович, Мехмеди.
Матч начнется в 21:45 по Москве.