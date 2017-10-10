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21:41 (мск), источник: Советский спорт

Португалия — Швейцария. Стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд в матче квалификации ЧМ-2018 Португалия — Швеция.

Источник: РИА "Новости"

Португалия: Патрисиу, Седрик, Пепе, Фонте, Элизеу, Бернарду Силва, Карвалью, Моутиньо, Мариу, Андре Силва, Роналду.

Швейцария: Зоммер. Лихтштайнер, Шер, Джуру, Родригес, Джака, Джемаили, Фройлер, Шакири, Сеферович, Мехмеди.

Матч начнется в 21:45 по Москве.

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