Успей купить! Два миллиона заявок на билеты ЧМ-2018 — только начало

Источник: Советский спорт

«Советский спорт» подводит промежуточные итоги и напоминает правила продажи.

Первая часть стартового этапа продажи билетов на матчи чемпионата мира закончится ужепослезавтра. Чуть менее месяца отпустили организаторы на прием заявок на сайте ФИФА. На данный момент их число насчитывает уже два миллиона! Это внушительное количество для этапа предварительной продажи.

На данный момент определились лишь 17 из 32 участников мундиаля. Среди счастливчиков — Россия, как хозяйка турнира, Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Корея, Саудовская Аравия, Германия, Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия.

Пока что из двух миллионов заявок большинство было отправлено болельщиками из России. По информации, сайта ФИФА доля россиян в общем количестве — 70%. Оставшиеся 30% приходятся соответственно на иностранцев. В топ-10 входят болельщики из Германии, Бразилии, США, Мексики, Аргентины, Китая, Колумбии, Израиля и Египта. Причем немцы возглавляют этот рейтинг желающих посетить Россию и поддержать свою сборную.

Ранее сообщалось, что на матч открытия чемпионата мира поступило 90 тысяч заявок, а на финальную игру — 130 тысяч. Возникает резонный вопрос, что делать, если количество желающих превысит вместимость стадиона. У ФИФА на это есть конструктивный ответ. Обладателей заветного билета определит случайный жребий, а о статусе заявки обещают сообщить всем без исключения. Для чего это делается? Все просто, чтобы болельщики смогли купить билеты во время второй части первого этапа продажи. С 16 ноября по 28 ноября билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

Количество желающих попасть на главный футбольный праздник будет только увеличиваться с появлением новых участников группового этапа. Поэтому, тем, чья команда уже точно поедет в Россию стоит поторопиться.

К счастью, для всех остальных предусмотрен второй зимний этап продаж. Он также будет разделен на две части и будет привязан к жеребьевке групп, которая состоится уже 1 декабря. С 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года билеты будут продаваться по заявкам аналогично текущему этапу. С 13 марта 2018 года по 3 апреля 2018 года — в порядке живой очереди. Всем без исключения забронировавшим билеты в течение первого и второго этапов заветный «пропуск» на стадион доставят на руки абсолютно бесплатно.

Тем же, кто решит посетить мундиаль в последний момент, с 18 апреля 2018 года до 15 июля 2018 года будут доступны билеты в свободной продаже.

Цены на билеты довольно демократичные в сравнении с предыдущими мундиалями. Специально для болельщиков из России предусмотрена отдельная четвертая категория билетов, стоимость которых составляет от 1280 рублей на матчи в группах до 7040 рублей на финальное противостояние.

Стоит напомнить, что процедура покупки билетов на матчи чемпионата мира в России невозможно без Паспорта болельщика. Гостям «fan id» заменит визу на посещение страны-хозяйки, а всем без исключения болельщикам позволит пользоваться общественным транспортом и специальными поездами в день матча.