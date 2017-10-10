Аргентинская футбольная ассоциация потеряет от $20 до 60 млн в случае невыхода на ЧМ-2018

В случае попадания на турнир сборная Аргентины получит $2 млн за участие, $10 млн за выступление на групповой стадии, $12 млн — за выход в 1/8 финала, $18 млн — ¼ финала, $25, $30, $40, $50 млн — за места с четвертого по первое соответственно. Также аргентинцы могут потерять $8 млн из-за разрыва контрактов со спонсорами.

За участие на предыдущем чемпионате мира, в 2014 году в Бразилии, где аргентинцы заняли второе место, они заработали $25 млн. С тех пор призовые были увеличены.

За тур до окончания отборочного турнира чемпионата мира в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка) сборная Аргентины занимает шестое место в группе, набрав 25 очков в 17 играх. Лидирует команда Бразилии (38 очков), уже гарантировавшая себе участие в турнире, который пройдет в России. На вторую строчку поднялась сборная Уругвая (28), третье место занимает команда Чили (26), четвертое — Колумбии (26), пятое — Перу (25), шестое — Аргентины (25), седьмое — Парагвая (24), восьмое — Эквадора (20), девятое — Боливии (14), десятое — Венесуэлы (9).