Сборная Австралии вышла в раунд плей-офф отбора ЧМ-2018
МОСКВА, 10 окт —
МОСКВА, 10 окт —
Ответная встреча четвертого раунда азиатского квалификационного турнира, которая состоялась в Сиднее, завершилась победой австралийцев в дополнительное время со счетом 2:1. В составе сборной Австралии дубль оформил Тим Кэхилл (13-я и 109-я минуты), у сирийцев отличился Умар
В первом матче, состоявшемся 5 октября, была зафиксирована ничья — 1:1.
Австралийцы оспорят путевку в финальную стадию чемпионата мира с четвертой командой из зоны КОНКАКАФ, которая определится позднее.