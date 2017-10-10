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15:55 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Австралии вышла в раунд плей-офф отбора ЧМ-2018

МОСКВА, 10 окт — Р-Спорт. Сборная Австралии по футболу нанесла поражение команде Сирии в дополнительное время и пробилась в раунд плей-офф отбора чемпионата мира 2018 года в России.

Источник: Reuters

Ответная встреча четвертого раунда азиатского квалификационного турнира, которая состоялась в Сиднее, завершилась победой австралийцев в дополнительное время со счетом 2:1. В составе сборной Австралии дубль оформил Тим Кэхилл (13-я и 109-я минуты), у сирийцев отличился Умар Аль-Сума (6). Сирийцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления Махмуда Аль-Маваса на 94-й минуте. Кэхилл довел число голов за национальную команду до 50.

В первом матче, состоявшемся 5 октября, была зафиксирована ничья — 1:1.

Австралийцы оспорят путевку в финальную стадию чемпионата мира с четвертой командой из зоны КОНКАКАФ, которая определится позднее.

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