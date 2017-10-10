Сборная Австралии вышла в раунд плей-офф отбора ЧМ-2018

Ответная встреча четвертого раунда азиатского квалификационного турнира, которая состоялась в Сиднее, завершилась победой австралийцев в дополнительное время со счетом 2:1. В составе сборной Австралии дубль оформил Тим Кэхилл (13-я и 109-я минуты), у сирийцев отличился Умар Аль-Сума (6). Сирийцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления Махмуда Аль-Маваса на 94-й минуте. Кэхилл довел число голов за национальную команду до 50.