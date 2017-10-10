Сборная Казахстана. Назло антирекордам

Тому было немало причин, и все же главной среди них, думается, можно считать чехарду с главными тренерами первой сборной. Сначала предыдущий глава ФФК со скандалом отказался от услуг россиянина Юрия Красножана, который успел поставить нашим футболистам какую-никакую игру, затем прежний футбольный босс государства и вовсе устроил форменный цирк, объявив, что нового коуча национальной сборной Казахстана болельщики смогут выбрать посредством онлайн-голосования. Конечно, все это ожидаемо оказалось привычно пустым сотрясанием воздуха — никто мнение футбольной общественности страны в таком важном вопросе во внимание принимать не собирался. Зато будущий студент соблазнился словами Талгата Байсуфинова о том, что он национальную дружину своей страны готов тренировать бесплатно. Порядком помурыжив павлодарского специалиста, чтоб служба медом не казалась, его все же поставили в итоге у руля первой сборной Казахстана.



Нужно сказать, что в тех четырех отборочных матчей, которые наша команда проводила в 2016 году, Талгат Маруанович выжал даже не максимум, а, пожалуй, больше — домашние ничьи с румынами и, особенно, с поляками были признаны в Европе настоящими сенсациями.



Тем не менее, после смены руководства ФФК казахстанский наставник был вынужден оставить свой пост в национальной сборной, уступив его провалившемуся в Казахстане за год до того с «Кайратом» иностранному Александру Бородюку. У россиянина был далеко не столь жесткий календарь, как у нашего земляка — достаточно отметить два поединка с соизмеримой с нами по уровню сборной Армении, — однако гость с севера умудрился полностью загубить свою, большую (с ударением на «о») половину квалификации. В итоге национальная дружина нашей страны, которая, как все мы верили, займет, как минимум, предпоследнее место в отборочной группе, за тур до окончания соревнования лишилась каких-либо шансов покинуть самое дно турнирной таблицы.



Таковы безрадостные для нас итоги завершившегося очередного отборочного цикла. Самого провального для национальной сборной Казахстана за много лет… Но руководству ФФК и российскому неудачнику, судя по всему, очень понравилось ставить антирекорды. Во всяком случае, сам Бородюк на послематчевой пресс-конференции по окончании завершающего матча отборочного турнира чемпионата Мира-2018 разоткровенничался вдруг перед журналистами, что ему предстоит проделать с нашей национальной дружиной еще немало работы. Безжалостный инквизитор попавшую ему в руки жертву по собственной воле отпускать вовсе не собирается…



Но оставим пока мысли о том, что будет. Вспомним лучше, что уже было.



На данный момент (нужно помнить, что последние матчи в отборочных группах А, В и Н европейской квалификации на чемпионат Мира-2018 пока еще не состоялись) кроме Казахстана ни одной победы в соревновании не одержали только сборные Грузии, Молдовы, Косово, Мальты, Сан-Марино, Лихтенштейна, а также Гибралтара, у которого есть еще игра в запасе. Стоит отметить, что все эти команды, кроме грузин, находятся ниже казахстанцев в рейтинге национальных сборных ФИФА.



Забив 6 мячей в 10 матчах, наша команда расположилась на 44 месте (из, напомним, 54-х) в рейтинге результативности отборочного турнира УЕФА. Для сравнения: у Германии, которая здесь в лидерах, 43 взятия чужих ворот.



Зато мы весьма горазды получать голы в собственные — здесь с 26-ю, как и у Армении, пропущенными мячами Казахстан уверенно держится в первой пятерке. Больше других пропустила сборная Сан-Марино — 51 мяч. У Испании и Англии с их самыми надежными оборонительными порядками — всего лишь по 3 взятия их ворот.



Достаточно неожиданно в лидерах казахстанская команда по офсайдам. В общей сложности наши игроки 30 раз попадали в положение «вне игры». Это 8 место. Впереди — Кипр, Германия, Испания, Италия, Чехия, почему-то Косово и Македония. Вот так — атакуем, вроде, немного, но из офсайдов не вылезаем.



Ну, и где мы традиционно явные лидеры — это в нарушениях правил. За 10 матчей игроки национальной сборной Казахстана допустили 175 фолов — больше только у Молдовы: 180. Лишь игроки сборной Андорры получили желтых карточек больше, чем наши — 35 против 33-х. Удалений у казахстанцев 2 — здесь мы делим места с 5-го по 11-е.



Самым задействованным игроком нашей национальной дружины в завершившемся отборочном цикле оказался Дмитрий Шомко, который в 8 поединках находился на поле 697 минут. Правда, совсем немного капитану «Астаны» уступили здесь кайратовцы Исламбек Куат (694 минуты) и Елдос Ахметов (691 минута), также выходившие на поле в рамках состязания по 8 раз.



Лучшими бомбардирами нашей национальной дружины в отборочном турнире чемпионата Мира-2018 стали Сергей Хижниченко и Бауыржан Турысбек, забившие по 2 мяча. Любопытно, что кайратовец в общей сложности провел на поле в этом соревновании только 142 минуты — таким образом, на одно взятие ворот Бауыржану достаточно в среднем 71 минуты. Оба гола Хижниченко состоялись во втором тайме домашнего поединка с поляками — но, в целом, Сергей за 7 отборочных матчей наиграл 473 минуты.



А вот лучшего ассистента в составе сборной Казахстана назвать сложно. Дело в том, что со стороны наших игроков в турнире было зафиксировано всего 5 голевых передач. По 1 разу товарищам по команде помогли забить Максат Байжанов, Роман Муртазаев, Серикжан Мужиков, Абзал Бейсебеков и Дмитрий Шомко.



По ударам в створ чужих ворот в лидерах Хижниченко — таковых у него 4, у Муртазаева — 3. А вот в выстрелах мимо цели нет равных Куату — их у кайратовца набралось за отборочный цикл 9. Его одноклубники Гафуржан Суюмбаев и Турысбек отстают заметно — у них по 5.



Фолить больше всех из казахстанцев любит Ахметов — за отборочный турнир он успел 21 раз нарушить правила. На счету Куата 17 фолов, у Шомко — 16. Интересно, что в лидерах Елдос и по нарушениям правил, совершенных на нем, — после единоборств с участием этого игрока казахстанцы 13 раз получали право на исполнение штрафных ударов. На Азате Нургалиеве было зафиксировано 11 нарушений, на Куате — 10.



Интересная картина складывается с карточками. Нарушив правила всего лишь 8 раз за отборочный цикл, Сергей Малый умудрился удостоиться 4 желтых карточек. Одна из которых, оказавшись второй в матче, автоматически трансформировалась в красную… Те же 4 предупреждения у Куата — но за 17, в общем, нарушений. Единственное же прямое удаление у казахстанцев на счету Бауыржана Исламхана.



Ну, и самым опытным игроком сборной нашей страны образца завершившегося отборочного цикла оказался Самат Смаков — последний свой матч за команду он провел в возрасте 37 лет 10 месяцев и 3 дня. Самым младшим был Ян Вороговский — этот игрок выходил на поле, когда ему было 20 лет, 10 месяцев и 3 дня.



Ну, а в целом, индивидуальная статистика футболистов национальной сборной нашей страны в отборочном турнире российского чемпионата Мира выглядит следующим образом: