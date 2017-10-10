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16:31 (мск), источник: Sports.kz

Сборная Казахстана. Назло антирекордам

Вот и завершился для национальной сборной Казахстана отборочный турнира чемпионата Мира-2018. После квалификации европейского чемпионата 2016 года, в концовке которой главная команда нашей страны демонстрировала достаточно привлекательный футбол, казалось, что следующий отборочный цикл станет двухлетием становления национальной казахстанской дружины. На деле же он обернулся для нее полным провалом…

Тому было немало причин, и все же главной среди них, думается, можно считать чехарду с главными тренерами первой сборной. Сначала предыдущий глава ФФК со скандалом отказался от услуг россиянина Юрия Красножана, который успел поставить нашим футболистам какую-никакую игру, затем прежний футбольный босс государства и вовсе устроил форменный цирк, объявив, что нового коуча национальной сборной Казахстана болельщики смогут выбрать посредством онлайн-голосования. Конечно, все это ожидаемо оказалось привычно пустым сотрясанием воздуха — никто мнение футбольной общественности страны в таком важном вопросе во внимание принимать не собирался. Зато будущий студент соблазнился словами Талгата Байсуфинова о том, что он национальную дружину своей страны готов тренировать бесплатно. Порядком помурыжив павлодарского специалиста, чтоб служба медом не казалась, его все же поставили в итоге у руля первой сборной Казахстана.

Нужно сказать, что в тех четырех отборочных матчей, которые наша команда проводила в 2016 году, Талгат Маруанович выжал даже не максимум, а, пожалуй, больше — домашние ничьи с румынами и, особенно, с поляками были признаны в Европе настоящими сенсациями.

Тем не менее, после смены руководства ФФК казахстанский наставник был вынужден оставить свой пост в национальной сборной, уступив его провалившемуся в Казахстане за год до того с «Кайратом» иностранному Александру Бородюку. У россиянина был далеко не столь жесткий календарь, как у нашего земляка — достаточно отметить два поединка с соизмеримой с нами по уровню сборной Армении, — однако гость с севера умудрился полностью загубить свою, большую (с ударением на «о») половину квалификации. В итоге национальная дружина нашей страны, которая, как все мы верили, займет, как минимум, предпоследнее место в отборочной группе, за тур до окончания соревнования лишилась каких-либо шансов покинуть самое дно турнирной таблицы.

Таковы безрадостные для нас итоги завершившегося очередного отборочного цикла. Самого провального для национальной сборной Казахстана за много лет… Но руководству ФФК и российскому неудачнику, судя по всему, очень понравилось ставить антирекорды. Во всяком случае, сам Бородюк на послематчевой пресс-конференции по окончании завершающего матча отборочного турнира чемпионата Мира-2018 разоткровенничался вдруг перед журналистами, что ему предстоит проделать с нашей национальной дружиной еще немало работы. Безжалостный инквизитор попавшую ему в руки жертву по собственной воле отпускать вовсе не собирается…

Но оставим пока мысли о том, что будет. Вспомним лучше, что уже было.

На данный момент (нужно помнить, что последние матчи в отборочных группах А, В и Н европейской квалификации на чемпионат Мира-2018 пока еще не состоялись) кроме Казахстана ни одной победы в соревновании не одержали только сборные Грузии, Молдовы, Косово, Мальты, Сан-Марино, Лихтенштейна, а также Гибралтара, у которого есть еще игра в запасе. Стоит отметить, что все эти команды, кроме грузин, находятся ниже казахстанцев в рейтинге национальных сборных ФИФА.

Забив 6 мячей в 10 матчах, наша команда расположилась на 44 месте (из, напомним, 54-х) в рейтинге результативности отборочного турнира УЕФА. Для сравнения: у Германии, которая здесь в лидерах, 43 взятия чужих ворот.

Зато мы весьма горазды получать голы в собственные — здесь с 26-ю, как и у Армении, пропущенными мячами Казахстан уверенно держится в первой пятерке. Больше других пропустила сборная Сан-Марино — 51 мяч. У Испании и Англии с их самыми надежными оборонительными порядками — всего лишь по 3 взятия их ворот.

Достаточно неожиданно в лидерах казахстанская команда по офсайдам. В общей сложности наши игроки 30 раз попадали в положение «вне игры». Это 8 место. Впереди — Кипр, Германия, Испания, Италия, Чехия, почему-то Косово и Македония. Вот так — атакуем, вроде, немного, но из офсайдов не вылезаем.

Ну, и где мы традиционно явные лидеры — это в нарушениях правил. За 10 матчей игроки национальной сборной Казахстана допустили 175 фолов — больше только у Молдовы: 180. Лишь игроки сборной Андорры получили желтых карточек больше, чем наши — 35 против 33-х. Удалений у казахстанцев 2 — здесь мы делим места с 5-го по 11-е.

Самым задействованным игроком нашей национальной дружины в завершившемся отборочном цикле оказался Дмитрий Шомко, который в 8 поединках находился на поле 697 минут. Правда, совсем немного капитану «Астаны» уступили здесь кайратовцы Исламбек Куат (694 минуты) и Елдос Ахметов (691 минута), также выходившие на поле в рамках состязания по 8 раз.

Лучшими бомбардирами нашей национальной дружины в отборочном турнире чемпионата Мира-2018 стали Сергей Хижниченко и Бауыржан Турысбек, забившие по 2 мяча. Любопытно, что кайратовец в общей сложности провел на поле в этом соревновании только 142 минуты — таким образом, на одно взятие ворот Бауыржану достаточно в среднем 71 минуты. Оба гола Хижниченко состоялись во втором тайме домашнего поединка с поляками — но, в целом, Сергей за 7 отборочных матчей наиграл 473 минуты.

А вот лучшего ассистента в составе сборной Казахстана назвать сложно. Дело в том, что со стороны наших игроков в турнире было зафиксировано всего 5 голевых передач. По 1 разу товарищам по команде помогли забить Максат Байжанов, Роман Муртазаев, Серикжан Мужиков, Абзал Бейсебеков и Дмитрий Шомко.

По ударам в створ чужих ворот в лидерах Хижниченко — таковых у него 4, у Муртазаева — 3. А вот в выстрелах мимо цели нет равных Куату — их у кайратовца набралось за отборочный цикл 9. Его одноклубники Гафуржан Суюмбаев и Турысбек отстают заметно — у них по 5.

Фолить больше всех из казахстанцев любит Ахметов — за отборочный турнир он успел 21 раз нарушить правила. На счету Куата 17 фолов, у Шомко — 16. Интересно, что в лидерах Елдос и по нарушениям правил, совершенных на нем, — после единоборств с участием этого игрока казахстанцы 13 раз получали право на исполнение штрафных ударов. На Азате Нургалиеве было зафиксировано 11 нарушений, на Куате — 10.

Интересная картина складывается с карточками. Нарушив правила всего лишь 8 раз за отборочный цикл, Сергей Малый умудрился удостоиться 4 желтых карточек. Одна из которых, оказавшись второй в матче, автоматически трансформировалась в красную… Те же 4 предупреждения у Куата — но за 17, в общем, нарушений. Единственное же прямое удаление у казахстанцев на счету Бауыржана Исламхана.

Ну, и самым опытным игроком сборной нашей страны образца завершившегося отборочного цикла оказался Самат Смаков — последний свой матч за команду он провел в возрасте 37 лет 10 месяцев и 3 дня. Самым младшим был Ян Вороговский — этот игрок выходил на поле, когда ему было 20 лет, 10 месяцев и 3 дня.

Ну, а в целом, индивидуальная статистика футболистов национальной сборной нашей страны в отборочном турнире российского чемпионата Мира выглядит следующим образом:

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