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10:47 (мск), источник: Р-Спорт

ФИФА: ни Самару, ни другой город не лишат матчей ЧМ-2018

КАЗАНЬ, 10 окт — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Нет никаких оснований предполагать, что Самара или другой город будут лишены права проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, заявил руководитель департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению чемпионатов мира Крис Унгер.

Источник: РИА "Новости"

На данный момент в Самаре идет строительство 45-тысячной «Самара Арены», которая примет шесть матчей чемпионата мира: четыре матча группового этапа, включая игру с участием сборной России, а также по одной встрече 1/8 и ¼ финала.

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«Если Самару уберут из состава городов, принимающих чемпионат мира, то у меня будут проблемы. У меня нет никаких оснований предполагать, что Самара или другой город будут исключены из заявки. Им нужно будет решить свои проблемы», — сказал Унгер журналистам.

Ранее вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко сообщил, что в целом подготовка к проведению турнира в 2018 году проходит в соответствии с графиком, вопросы есть по аренам в Калининграде и Самаре. Изначально планировалось, что самарский стадион введут в эксплуатацию в 2017 году, позже дату перенесли на 2018 год.

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит ранее заявлял, что ФИФА получила все заверения от властей Самарской области, что стадион к чемпионату мира будет завершен в срок.

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