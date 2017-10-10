ФИФА: ни Самару, ни другой город не лишат матчей ЧМ-2018
КАЗАНЬ, 10 окт —
КАЗАНЬ, 10 окт —
На данный момент в Самаре идет строительство 45-тысячной «Самара Арены», которая примет шесть матчей чемпионата мира: четыре матча группового этапа, включая игру с участием сборной России, а также по одной встрече 1/8 и ¼ финала.
«Если Самару уберут из состава городов, принимающих чемпионат мира, то у меня будут проблемы. У меня нет никаких оснований предполагать, что Самара или другой город будут исключены из заявки. Им нужно будет решить свои проблемы», — сказал Унгер журналистам.
Ранее
Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит ранее заявлял, что ФИФА получила все заверения от властей Самарской области, что стадион к чемпионату мира будет завершен в срок.