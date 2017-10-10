ФИФА: ни Самару, ни другой город не лишат матчей ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

На данный момент в Самаре идет строительство 45-тысячной «Самара Арены», которая примет шесть матчей чемпионата мира: четыре матча группового этапа, включая игру с участием сборной России, а также по одной встрече 1/8 и ¼ финала.

«Если Самару уберут из состава городов, принимающих чемпионат мира, то у меня будут проблемы. У меня нет никаких оснований предполагать, что Самара или другой город будут исключены из заявки. Им нужно будет решить свои проблемы», — сказал Унгер журналистам.

Ранее вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко сообщил, что в целом подготовка к проведению турнира в 2018 году проходит в соответствии с графиком, вопросы есть по аренам в Калининграде и Самаре. Изначально планировалось, что самарский стадион введут в эксплуатацию в 2017 году, позже дату перенесли на 2018 год.