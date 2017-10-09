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Израиль0
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10:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Шевченко объяснил провал Украины в отборе на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко после поражения от Хорватии в заключительном матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 объяснил, почему команде не удалось квалифицироваться на турнир. Его слова приводит сайт Федерации футбола Украины (ФФУ).

Источник: Reuters

«В сборной Хорватии много классных футболистов, которые привыкли проводить по два матча в неделю на высоком уровне. Наш чемпионат уступает ведущим первенствам Европы. Поэтому когда во втором тайме соперник взвинтил темп, начал активно применять прессинг, мы стали чаще ошибаться», — заявил Шевченко.

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41-летний специалист посетовал на низкую конкуренцию среди украинских футболистов. «Нет такого, что из двух игроков одинаково высокого уровня мы смогли выбрать сильного на текущий момент. Нам приходилось менять позиции игроков, чтобы быть конкурентоспособными», — добавил тренер.

9 октября украинцы проиграли хорватам в заключительном матче отборочного турнира к ЧМ-2018 со счетом 0:2. Команда Шевченко заняла третье место в группе I и не смогла пробиться в стыковые матчи.

Таблица европейского отборочного этапа ЧМ-2018

До завершения отборочного цикла в ФФУ шли дискуссии по поводу целесообразности участия в мировом первенстве. СМИ сообщали, что украинцы готовы были отказаться от поездки на мундиаль даже в случае успешного прохождения квалификации.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Украина 0:2
Первый тайм: 0:0
Хорватия
9.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа I НСК Олимпийский
Главные тренеры
Андрей Шевченко Златко Далич
Голы
  Андрей Крамарич 62′
  Андрей Крамарич 70′
Составы
Андрей Пятов 12
Александр Караваев 9
Николай Матвиенко 4
Евгений Хачериди 3
Ярослав Ракицкий 20
Евгений Коноплянка 10
60′ Тарас Степаненко 6
Андрей Ярмоленко 7
78′ Ромеру Бонфим Марлос 11
Артем Беседин 18
64′ 69′ Руслан Ротань (к) 14
Сергей Сидорчук 16
66′ Денис Гармаш 19
Виктор Коваленко 22
23 Даниэль Субашич
21 Домагой Вида
5 Матей Митрович
6 Деян Ловрен
4 Иван Перишич
10 Лука Модрич (к)
7 Иван Ракитич
19 Милан Бадель
2 Шиме Врсалько 86′
22 Йосип Пиварич
9 Андрей Крамарич 88′
20 Марио Пашалич
17 Марио Манджукич 90′
15 Марко Рог
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 2
6 Угловые 6
14 Фолы 7
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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