Футбольные сборные Беларуси проведут отборочные матчи ЧЕ и ЧМ

Источник: Reuters

Национальная сборная в заключительном поединке квалификационной группы А чемпионата мира-2018 сыграет в Париже с командой Франции (начало игры в 21.45, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Для французов победа в этой встрече откроет прямую дорогу в финальную стадию мирового первенства, а белорусы постараются показать хорошую игру и завершить сезон на мажорной ноте. Сборная Беларуси уже имеет победный опыт в играх с «мушкетерами»: в сентябре 2010 года команда Бернда Штанге сенсационно обыграла французов на поле «Стад де Франс» — 1:0. В июне 2011-го соперники разошлись миром на газоне минского стадиона «Динамо» — 1:1. На старте нынешнего отборочного турнира подопечные Игоря Криушенко сыграли с командой Дидье Дешама вничью — 0:0. В пассиве белорусских футболистов два поражения — 1:3 в 2012-м и 2:4 годом позже. Сегодня в этой группе состоятся еще два матча 10-го тура: Нидерланды — Швеция, Люксембург — Болгария. Турнирное положение: Франция — 20 очков (разница мячей — 16−5), Швеция — 19 (26−7), Нидерланды — 16 (19−12), Болгария — 12 (13−18), Беларусь — 5 (5−19), Люксембург — 5 (7−25).

Молодежная сборная Беларуси (U-21) в Борисове встретится со сверстниками из Молдовы в очередном поединке квалификации ЧЕ-2019. Встреча начнется в 19.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». В предыдущем туре белорусы уступили на выезде хорватам со счетом 1:2, пропустив два мяча в компенсированное время второго тайма. Ранее белорусская «молодежка» выиграла у Сан-Марино — 1:0 (дома), сыграла вничью с чехами — 1:1 (в гостях) и уступила Греции — 0:2 (дома). Молдавские футболисты обыграли Сан-Марино (2:0), а также потерпели поражения от хорватов (0:3) и греков (1:5 и 0:2). Положение команд в 1-й отборочной группе: Греция — 9 очков (3 матча; разница мячей — 9−1), Хорватия — 6 (2; 5−1), Беларусь — 4 (4; 3−5), Молдова — 3 (4; 3−10), Чехия — 1 (1; 1−1), Сан-Марино — 0 (2; 0−3).