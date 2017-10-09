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12:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Исландия. Сборная, которую любят все

Впервые в истории на чемпионате мира сыграет команда из островного государства на севере Европы. И это просто здорово.

Источник: AFP 2017

ТРЕНЕР-ДАНТИСТ

До прошлого года у российского болельщика были только две ассоциации с исландским футболом — Гудьонсен да Ковтун. Может быть, кто-то еще вспоминал вулкан с непроизносимым названием, из-за извержения которого в 2010-м чуть не сорвались матчи Лиги чемпионов. Но после Euro-2016 мы узнали массу интересных вещей о местных футболистах.

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Как выяснилось, главный тренер сборной Хеймир Хадльгримссон долгое время подрабатывал дантистом и получал за это в два раза больше, чем за футбольный труд. Только после триумфа на Euro он оставил бормашину и сосредоточился на национальной команде. И доказал, что футбольную тактику знает не хуже стоматологического дела — Исландия финишировала первой в сложной группе с Хорватией, Украиной и Турцией. А ведь до прошлого июля Хадльгримссон работал в тандеме с известным тренером Ларсом Лагербеком.

ПРОФЕССИИ НА СТОРОНЕ

Есть и другие срывающие голову факты о сборной Исландии:

Основной вратарь Ханнес Халльдорссон в мире без перчаток и бутс снимает видеоклипы и рекламные ролики.

Его дублер Эгмюндюр Кристинссон имеет степень бакалавра права и по окончании профессиональной карьеры планирует уйти в юриспруденцию.

Защитник Биркир Севарссон — пилот по образованию, который тоже после футбольной жизни хочет изменить путь и отправиться в авиацию.

Один из лучших защитников российского сезона, новичок «Ростова» Сверрир Ингасон, в юношестве убирал мусор на улицах родного городишки Коупавогюр.

Нападающий Йон Бедваррсон подрабатывал грузчиком в порту.

СУРОВЫЙ КАПИТАН

Но самый колоритный персонаж этой сборной — безусловно, капитан Арон Гуннарссон. Мы запомнили его аутентичную бороду викинга еще во Франции, но прошлой осенью он ее сбрил в прямом эфире в своем Инстаграме. Таким образом, он сдержал обещание, которое дал до чемпионата Европы, — сбрить бороду, если Исландия выйдет в плей-офф.

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Но до этого Гуннарссон стал главным героем забавного эпизода во время отборочного матча с Финляндией. С улыбкой на лице и с мощной бородой на подбородке он пытался успокоить взвинченных соперников.

Потеря бороды — это не так страшно. Во-первых, уже выросла новая, которой он будет щеголять по полям России. Во-вторых, в августе Гуннарссон сделал гигантскую татуировку во всю спину с персонажами скандинавской мифологии и флагом Исландии прямо по центру. Настолько крутую, что ее можно изучать, словно картину в музее.

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А еще Гуннарссон почти все детство и отрочество занимался гандболом и сыграл несколько матчей в чемпионате Исландии по этому виду спорта.

КУЛЬТ СКУЛАСОНА В ИТАЛИИ

Об Исландии уже написано много текстов — под лупой изучали даже одного из членов тренерского штаба Торгримура Траинссон, который написал более трех десятков детских книг. Но любопытный факт об одном из защитников в российской прессе еще не упоминался.

Ари Скуласон играл на Euro во всех матчах, но к концу отборочного турнира чемпионата мира потерял место в основе. Что очень огорчило жителей итальянского городка Пьеве-ди-Ченто, ведь там Скуласон — настоящий кумир. В сентябре 2016 года защитника сборной Исландии пригласили в этот город на коммерческий праздник, именованный фамилией (то есть отчеством) самого Скуласона. Дело в том, что слово «скуласон» на местном диалекте означает что-то вроде изумления или удивления, поэтому во время чемпионата Европы защитник стал звездой в Пьеве-ди-Ченто. Осенью в честь исландца организовали праздник, в ходе которого сотни итальянцев оделись в футболки сборной Исландии, нацепили на лицо маски с лицом Скуласона и исполнили Geyser sound — так в Европе называют причудливый ритуал фанатов скандинавской команды с хлопками и воплями «Ху!».

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Это событие широко освещали на местном телевидении, а Скуласона вроде бы даже сделали почетным гражданином Пьеве-ди-Ченто.

САМЫЕ КРОХОТНЫЕ

Представьте себе сборную Калуги, Читы или Смоленска. Сложно, да? А сборную Исландии представить легко, хотя ее население — приблизительно 334 тысячи. Примерно такое же, как у Калуги, Читы или Смоленска.

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Еще никогда на чемпионате мира не выступала страна, в которой проживает так мало человек. Но Исландия это сделала. А все почему? Все благодаря должной подготовке футболистов. В 1990-е в Исландии процветала подростковая наркомания, а жители массово эмигрировали на юг. Но руководство страны спасло нацию с помощью спорта — по всей стране стали строить манежи и даже натуральные поля. Повысился и уровень тренеров — сейчас даже с детьми не могут работать люди без лицензии категорий А или В. Отсюда — прогресс на всех уровнях и общее выздоровление. Сейчас Исландия занимает 22 место в рейтинге ФИФА, на 42 строчки выше России.

БЭБИ-БУМ

На дворе октябрь, поэтому в июле, уже после окончания чемпионата мира, в роддомах Рейкьявика будет очень громко. Откуда такая уверенность? Просто то же самое произошло в марте этого года, когда в Исландии был зафиксирован демографический взрыв — в стране зарегистрировали рекорд по числу новорожденных. За девять месяцев до этого национальная команда Исландии обыграла Англию в 1/8 финала чемпионата Европы. Видите связь?

Исландия 2:0
Первый тайм: 1:0
Косово
9.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа I Laugardalsvollur
Главные тренеры
Хеймир Хадльгримссон Альберт Буняки
Голы
40′ Гильфи Тоур Сигурдссон  
68′ Йохан Гвюдмундссон (Г. Сигурдссон)  
Составы
Ханнес Тоур Халльдоурссон  
Хердур Магнуссон  
Биркир Маур Сайварссон  
Рагнар Сигурдссон  
Кари Ауднасон  
Биркир Бьяднасон  
Гильфи Тоур Сигурдссон  
Йохан Гвюдмундссон  
78′ Арон Эйнар Гюннарссон (к)  
Сверрир Ингасон  
89′ Эмиль Халльфредссон  
Рунар Маур Сигюрьенссон  
61′ Йоун Дади Бедварссон  
Альфред Финнбогасон  
  Самир Уйкани (к) 36′
  Амир Ррахмани
  Байрам Яшаника
  Мергим Войвода
  Леарт Пакарада
  Берсант Целина
  Валон Бериша
  Милот Рашица
  Албан Пниши 54′ 45′
  Ведат Муричи
  Бесар Халими 78′
  Лирим Кастрати
  Атдхе Нухиу 54′
  Бернард Бериша 60′
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 1
4 Угловые 2
15 Фолы 8
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Харальд Лехнер (Австрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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