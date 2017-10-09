Исландия. Сборная, которую любят все

Источник: AFP 2017

ТРЕНЕР-ДАНТИСТ

До прошлого года у российского болельщика были только две ассоциации с исландским футболом — Гудьонсен да Ковтун. Может быть, кто-то еще вспоминал вулкан с непроизносимым названием, из-за извержения которого в 2010-м чуть не сорвались матчи Лиги чемпионов. Но после Euro-2016 мы узнали массу интересных вещей о местных футболистах.

Как выяснилось, главный тренер сборной Хеймир Хадльгримссон долгое время подрабатывал дантистом и получал за это в два раза больше, чем за футбольный труд. Только после триумфа на Euro он оставил бормашину и сосредоточился на национальной команде. И доказал, что футбольную тактику знает не хуже стоматологического дела — Исландия финишировала первой в сложной группе с Хорватией, Украиной и Турцией. А ведь до прошлого июля Хадльгримссон работал в тандеме с известным тренером Ларсом Лагербеком.

ПРОФЕССИИ НА СТОРОНЕ

Есть и другие срывающие голову факты о сборной Исландии:

Основной вратарь Ханнес Халльдорссон в мире без перчаток и бутс снимает видеоклипы и рекламные ролики.

Его дублер Эгмюндюр Кристинссон имеет степень бакалавра права и по окончании профессиональной карьеры планирует уйти в юриспруденцию.

Защитник Биркир Севарссон — пилот по образованию, который тоже после футбольной жизни хочет изменить путь и отправиться в авиацию.

Один из лучших защитников российского сезона, новичок «Ростова» Сверрир Ингасон, в юношестве убирал мусор на улицах родного городишки Коупавогюр.

Нападающий Йон Бедваррсон подрабатывал грузчиком в порту.

СУРОВЫЙ КАПИТАН

Но самый колоритный персонаж этой сборной — безусловно, капитан Арон Гуннарссон. Мы запомнили его аутентичную бороду викинга еще во Франции, но прошлой осенью он ее сбрил в прямом эфире в своем Инстаграме. Таким образом, он сдержал обещание, которое дал до чемпионата Европы, — сбрить бороду, если Исландия выйдет в плей-офф.

Но до этого Гуннарссон стал главным героем забавного эпизода во время отборочного матча с Финляндией. С улыбкой на лице и с мощной бородой на подбородке он пытался успокоить взвинченных соперников.

Потеря бороды — это не так страшно. Во-первых, уже выросла новая, которой он будет щеголять по полям России. Во-вторых, в августе Гуннарссон сделал гигантскую татуировку во всю спину с персонажами скандинавской мифологии и флагом Исландии прямо по центру. Настолько крутую, что ее можно изучать, словно картину в музее.

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А еще Гуннарссон почти все детство и отрочество занимался гандболом и сыграл несколько матчей в чемпионате Исландии по этому виду спорта.

КУЛЬТ СКУЛАСОНА В ИТАЛИИ

Об Исландии уже написано много текстов — под лупой изучали даже одного из членов тренерского штаба Торгримура Траинссон, который написал более трех десятков детских книг. Но любопытный факт об одном из защитников в российской прессе еще не упоминался.

Ари Скуласон играл на Euro во всех матчах, но к концу отборочного турнира чемпионата мира потерял место в основе. Что очень огорчило жителей итальянского городка Пьеве-ди-Ченто, ведь там Скуласон — настоящий кумир. В сентябре 2016 года защитника сборной Исландии пригласили в этот город на коммерческий праздник, именованный фамилией (то есть отчеством) самого Скуласона. Дело в том, что слово «скуласон» на местном диалекте означает что-то вроде изумления или удивления, поэтому во время чемпионата Европы защитник стал звездой в Пьеве-ди-Ченто. Осенью в честь исландца организовали праздник, в ходе которого сотни итальянцев оделись в футболки сборной Исландии, нацепили на лицо маски с лицом Скуласона и исполнили Geyser sound — так в Европе называют причудливый ритуал фанатов скандинавской команды с хлопками и воплями «Ху!».

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Это событие широко освещали на местном телевидении, а Скуласона вроде бы даже сделали почетным гражданином Пьеве-ди-Ченто.

САМЫЕ КРОХОТНЫЕ

Представьте себе сборную Калуги, Читы или Смоленска. Сложно, да? А сборную Исландии представить легко, хотя ее население — приблизительно 334 тысячи. Примерно такое же, как у Калуги, Читы или Смоленска.

Еще никогда на чемпионате мира не выступала страна, в которой проживает так мало человек. Но Исландия это сделала. А все почему? Все благодаря должной подготовке футболистов. В 1990-е в Исландии процветала подростковая наркомания, а жители массово эмигрировали на юг. Но руководство страны спасло нацию с помощью спорта — по всей стране стали строить манежи и даже натуральные поля. Повысился и уровень тренеров — сейчас даже с детьми не могут работать люди без лицензии категорий А или В. Отсюда — прогресс на всех уровнях и общее выздоровление. Сейчас Исландия занимает 22 место в рейтинге ФИФА, на 42 строчки выше России.

БЭБИ-БУМ