Исландия. Сборная, которую любят все
Впервые в истории на чемпионате мира сыграет команда из островного государства на севере Европы. И это просто здорово.
Впервые в истории на чемпионате мира сыграет команда из островного государства на севере Европы. И это просто здорово.
До прошлого года у российского болельщика были только две ассоциации с исландским футболом — Гудьонсен да Ковтун. Может быть,
Как выяснилось, главный тренер сборной Хеймир Хадльгримссон долгое время подрабатывал дантистом и получал за это в два раза больше, чем за футбольный труд. Только после триумфа на Euro он оставил бормашину и сосредоточился на национальной команде. И доказал, что футбольную тактику знает не хуже стоматологического дела — Исландия финишировала первой в сложной группе с Хорватией, Украиной и Турцией. А ведь до прошлого июля Хадльгримссон работал в тандеме с известным тренером Ларсом Лагербеком.
ПРОФЕССИИ НА СТОРОНЕ
Есть и другие срывающие голову факты о сборной Исландии:
Основной вратарь Ханнес Халльдорссон в мире без перчаток и бутс снимает видеоклипы и рекламные ролики.
Его дублер Эгмюндюр Кристинссон имеет степень бакалавра права и по окончании профессиональной карьеры планирует уйти в юриспруденцию.
Защитник Биркир Севарссон — пилот по образованию, который тоже после футбольной жизни хочет изменить путь и отправиться в авиацию.
Один из лучших защитников российского сезона, новичок «Ростова» Сверрир Ингасон, в юношестве убирал мусор на улицах родного городишки Коупавогюр.
Нападающий Йон Бедваррсон подрабатывал грузчиком в порту.
СУРОВЫЙ КАПИТАН
Но самый колоритный персонаж этой сборной — безусловно, капитан Арон Гуннарссон. Мы запомнили его аутентичную бороду викинга еще во Франции, но прошлой осенью он ее сбрил в прямом эфире в своем Инстаграме. Таким образом, он сдержал обещание, которое дал до чемпионата Европы, — сбрить бороду, если Исландия выйдет в
Но до этого Гуннарссон стал главным героем забавного эпизода во время отборочного матча с Финляндией. С улыбкой на лице и с мощной бородой на подбородке он пытался успокоить взвинченных соперников.
Потеря бороды — это не так страшно.
А еще Гуннарссон почти все детство и отрочество занимался гандболом и сыграл несколько матчей в чемпионате Исландии по этому виду спорта.
КУЛЬТ СКУЛАСОНА В ИТАЛИИ
Об Исландии уже написано много текстов — под лупой изучали даже одного из членов тренерского штаба Торгримура Траинссон, который написал более трех десятков детских книг. Но любопытный факт об одном из защитников в российской прессе еще не упоминался.
Ари Скуласон играл на Euro во всех матчах, но к концу отборочного турнира чемпионата мира потерял место в основе. Что очень огорчило жителей итальянского городка
Это событие широко освещали на местном телевидении, а Скуласона вроде бы даже сделали почетным гражданином
САМЫЕ КРОХОТНЫЕ
Представьте себе сборную Калуги, Читы или Смоленска. Сложно, да? А сборную Исландии представить легко, хотя ее население — приблизительно 334 тысячи. Примерно такое же, как у Калуги, Читы или Смоленска.
Еще никогда на чемпионате мира не выступала страна, в которой проживает так мало человек. Но Исландия это сделала. А все почему? Все благодаря должной подготовке футболистов. В 1990-е в Исландии процветала подростковая наркомания, а жители массово эмигрировали на юг. Но руководство страны спасло нацию с помощью спорта — по всей стране стали строить манежи и даже натуральные поля. Повысился и уровень тренеров — сейчас даже с детьми не могут работать люди без лицензии категорий А или В. Отсюда — прогресс на всех уровнях и общее выздоровление. Сейчас Исландия занимает 22 место в рейтинге ФИФА, на 42 строчки выше России.
На дворе октябрь, поэтому в июле, уже после окончания чемпионата мира, в роддомах Рейкьявика будет очень громко. Откуда такая уверенность? Просто то же самое произошло в марте этого года, когда в Исландии был зафиксирован демографический взрыв — в стране зарегистрировали рекорд по числу новорожденных. За девять месяцев до этого национальная команда Исландии обыграла Англию в 1/8 финала чемпионата Европы. Видите связь?
|Хеймир Хадльгримссон
|Альберт Буняки
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|9
|7
|Удары в створ
|1
|4
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Харальд Лехнер (Австрия)