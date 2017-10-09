Президент Исландии смотрел матч сборной с фанатами на трибуне

Встреча группы I, состоявшаяся в понедельник в Рейкьявике, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Сборная Исландии заняла первое место в группе и впервые в своей истории вышла на чемпионат мира. Финальная стадия турнира пройдет летом 2018 года в России.

Йоханссон попал в кадр телевизионной трансляции в компенсированное время матча. При этом он находился не в ВИП-ложе, а на трибуне рядом с обычными болельщиками. Кадр с президентом Исландии был опубликован несколькими пользователями в Twitter.