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10:24 (мск), источник: Р-Спорт

Президент Исландии смотрел матч сборной с фанатами на трибуне

МОСКВА, 10 окт — Р-Спорт. Президент Исландии Гудни Йоханссон наблюдал за матчем отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с участием сборной своей страны и команды Косово по футболу на обычной трибуне вместе с другими болельщиками.

Источник: Reuters

Встреча группы I, состоявшаяся в понедельник в Рейкьявике, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Сборная Исландии заняла первое место в группе и впервые в своей истории вышла на чемпионат мира. Финальная стадия турнира пройдет летом 2018 года в России.

Йоханссон попал в кадр телевизионной трансляции в компенсированное время матча. При этом он находился не в ВИП-ложе, а на трибуне рядом с обычными болельщиками. Кадр с президентом Исландии был опубликован несколькими пользователями в Twitter.

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Йоханссон официально вступил в должность президента Исландии 1 августа 2016 года.

Исландия 2:0
Первый тайм: 1:0
Косово
9.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа I Laugardalsvollur
Главные тренеры
Хеймир Хадльгримссон Альберт Буняки
Голы
40′ Гильфи Тоур Сигурдссон  
68′ Йохан Гвюдмундссон (Г. Сигурдссон)  
Составы
Ханнес Тоур Халльдоурссон  
Хердур Магнуссон  
Биркир Маур Сайварссон  
Рагнар Сигурдссон  
Кари Ауднасон  
Биркир Бьяднасон  
Гильфи Тоур Сигурдссон  
Йохан Гвюдмундссон  
78′ Арон Эйнар Гюннарссон (к)  
Сверрир Ингасон  
89′ Эмиль Халльфредссон  
Рунар Маур Сигюрьенссон  
61′ Йоун Дади Бедварссон  
Альфред Финнбогасон  
  Самир Уйкани (к) 36′
  Амир Ррахмани
  Байрам Яшаника
  Мергим Войвода
  Леарт Пакарада
  Берсант Целина
  Валон Бериша
  Милот Рашица
  Албан Пниши 54′ 45′
  Ведат Муричи
  Бесар Халими 78′
  Лирим Кастрати
  Атдхе Нухиу 54′
  Бернард Бериша 60′
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 1
4 Угловые 2
15 Фолы 8
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Харальд Лехнер (Австрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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