Президент Сербии поздравил футбольную сборную страны с квалификацией на ЧМ-2018 в России

В понедельник сборная Сербии под руководством Славолюба Муслина одержала победу над командой Грузии со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года и вышла в финальный раунд соревнований. Единственный мяч в игре забил Александар Прийович на 74-й минуте.

«Браво, парни. Так надо бороться за свою страну. Вперед, Сербия!» — говорится в сообщении.

В турнирной таблице сборная Сербии с 21 очком заняла первое место и пробилась на чемпионат мира, команда Ирландии, набрав 19 очков, стала второй и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в основной стадии турнира. Далее идут сборные Уэльса (17), Австрии (15), Грузии (5) и Молдавии (2).