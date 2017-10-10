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01:59 (мск), источник: ТАСС

Президент Сербии поздравил футбольную сборную страны с квалификацией на ЧМ-2018 в России

БЕЛГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поздравил футбольную сборную страны с выходом в финальный раунд чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом он написал в своем «Твиттере» вечером в понедельник.

В понедельник сборная Сербии под руководством Славолюба Муслина одержала победу над командой Грузии со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года и вышла в финальный раунд соревнований. Единственный мяч в игре забил Александар Прийович на 74-й минуте.

«Браво, парни. Так надо бороться за свою страну. Вперед, Сербия!» — говорится в сообщении.

В турнирной таблице сборная Сербии с 21 очком заняла первое место и пробилась на чемпионат мира, команда Ирландии, набрав 19 очков, стала второй и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в основной стадии турнира. Далее идут сборные Уэльса (17), Австрии (15), Грузии (5) и Молдавии (2).

Выход сборной в финальную стадию ЧМ впервые за последние восемь лет стал грандиозным событием для страны. Финальный свисток судьи потонул в салютах, началось всенародное ликование. Толпы молодежи вышли на улицы, скандируя «Сербия, Сербия! Россия, Россия!».

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