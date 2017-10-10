Андрей Ярмоленко: После пропущенного гола Украине было тяжело собраться

По словам хавбека, Лука Модрич отдал голевую передачу как рукой.
— Видно, что у сборной Хорватии игроки очень высокого уровня, — приводит terrikon.com слова Ярмоленко. — Допустили одну ошибку в обороне, пропустили гол, а потом было тяжело собраться.
— Тяжело было собраться после первого гола, или уже второй добил?
— После первого. Когда пропустили второй, стало понятно, что нам будет тяжело забить три мяча. Во втором тайме моментов практически не возникало.
— Это Хорватия удивила или в сборной разладилось?
— У нас был план на игру — не давать играть центральным полузащитникам. Ракитич, Модрич — это их самая сильная линия. Мы с ними играли персонально. Во втором тайме где-то недоработали. Модрич только развернулся и сразу отдал передачу как рукой. Так они забили.