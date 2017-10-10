Андрей Ярмоленко: После пропущенного гола Украине было тяжело собраться

По словам хавбека, Лука Модрич отдал голевую передачу как рукой.

— Видно, что у сборной Хорватии игроки очень высокого уровня, — приводит terrikon.com слова Ярмоленко. — Допустили одну ошибку в обороне, пропустили гол, а потом было тяжело собраться.

— Тяжело было собраться после первого гола, или уже второй добил?

— После первого. Когда пропустили второй, стало понятно, что нам будет тяжело забить три мяча. Во втором тайме моментов практически не возникало.

— Это Хорватия удивила или в сборной разладилось?