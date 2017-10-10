Исландия и Сербия едут в Россию, Ирландия врывается в «стыки»

Источник: Спорт-Экспресс

СЕРБИЮ ОСЧАСТЛИВИЛ БЫВШИЙ ПОДОПЕЧНЫЙ ЧЕРЧЕСОВА

Группа D

Сербия — Грузия — 1:0. Гол: Прийович, 74.

Уэльс — Ирландия — 0:1. Гол: Макклин, 57.

Молдавия — Австрия — 0:1. Гол: Шауб, 69.

Казалось, даже хорошо, что команда Славолюба Муслина в пятницу оступилась в Вене, ведь у нее появилась возможность пережить весь спектр связанных с выходом на ЧМ-2018 эмоций в родном Белграде. С другой стороны, вместо бесконечного праздника Сербия получила нервотрепку, потому что Грузия сделала все, чтобы максимально осложнить балканской команде жизнь. На 70-й минуте Канкава вынес мяч с ленточки после, казалось, убойного выстрела Матича. В таких случаях принято говорить, что гол назревал, и, в конце концов «Маракану» взорвал Прийович — бывший подопечный Станислав Черчесова в «Легии».

А в параллельной игре в Кардиффе шло сражение за место в «стыках», к которому Уэльс подошел с рекордной за время работы с командой Криса Коулмана девятиматчевой беспроигрышной серией. Хотя, в отсутствие самых острых исполнителей — валлийца Бэйла и ирландца Лонга — игра скорее напоминала перетягивание каната. После перерыва хозяева наконец-то завелись, понеслись вперед и получили в ответ убийственную контратаку с рейдом Хендрика и голом Макклина. Футболиста, который в этом отборочном цикле забивает только на выезде, да еще и исключительно победные мячи. Сегодняшний случай — уже третий. В итоге «Парни в зеленом» прошли групповой раунд без поражений на чужих полях (+3=2), а «Миллениум» пережил катастрофу аналогичную памятной игре с Россией.

ГЕНИЙ СИГУРДССОН

Группа I

Исландия — Косово — 2:0. Голы: Г. Сигурдссон, 40. Гудмундссон, 68.

Украина — Хорватия — 0:2. Голы: Крамарич, 62, 70.

Финляндия — Турция — 2:2. Голы: Араюри, 76. Похьянпало, 88 — Дженк Тосун, 57, 88.

Здорово, что будущим летом мы увидим на российских полях викингов из Исландии, а к нам в гости приедут тысячи их потрясающих болельщиков. Первая в истории чемпионатов мира страна-участница финального турнира с население менее миллиона человек — это уже событие. И к подвигам ее сборной мы постепенно начинаем привыкать.

А самый талантливый в футбольном плане исландец, бесспорно, Гильфи Сигурдссон, чей изумительный дриблинг перед первым голом в ворота Косово расцветил скудные на голы первые таймы. Он же исполнил «контрольный выстрел», выдав передачу удвоившему счет Гудмундссону.

В, возможно, последнем матче на посту главного тренера потерявшей все шансы на успех сборной Турции Мирча Луческу не сумел победить Финляндию. Гости дважды выходили вперед после голов лучшего на данный момент нападающего страны Дженка Тосуна, но упустили победу в концовке.

Все подробности главного матче вечера в этой группе между Украиной и Хорватией можно узнать здесь.

НЕПОБЕДИМАЯ ИСПАНИЯ И ЮБИЛЕЙ ИТАЛИИ

Группа G

Израиль — Испания — 0:1. Гол: Илльяраменди, 76.

Албания — Италия — 0:1. Гол: Кандрева, 73.

Македония — Лихтенштейн — 4:0. Голы: Муслиу, 36. Трайковски, 38. Барди, 67. Адеми, 69.

В этой группе никаких интриг на финише не оставалось. Ну, разве что ностальгические чувства перед игрой с родной Италией нахлынули на возглавляющего албанцев Кристиана Пануччи. Тем более, это был 800-й матч в истории «Скуадры адзурры», за которую бывший помощник Фабио Капелло в России играл. Зачастую скучная под началом Вентуры команда праздник исполнить не имела права, а забил решающий мяч также отмечавший юбилей Кандрева, для которого это был 50-й поединок за сборную.

Испания в параллельном матче на Земле Обетованной минимальной победой поздравила с 100-й игрой за «Красную фурию» Бускетса — двенадцатого футболиста, добравшегося до этой гроссмейстерской отметки. Постарался впервые отличившийся на таком уровне Ильярраменди. А Хулен Лопетеги повторил рекорд великого Луиса Арагонеса, начав работу со сборной с 14 матчей без поражений. Метра, нынешний наставник испанцев превзошел: у того было 8 побед и 6 ничьих, а Лопетеги выиграл одиннадцать раз. Отличный вклад в продолжающуюся с 1993 года беспроигрышную серию Испании в отборочных циклах мировых чемпионатов.