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00:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «День Шевченко» — без Филимонова. Украина не едет в Россию

Ровно 18 лет назад, 9 октября 1999 года, Андрей Шевченко благодаря жуткой ошибке Александра Филимонова сравнял счет в матче со сборной России (1:1) и вывел украинскую команду в «стыки».

Источник: Спорт-Экспресс

Сегодня тренер Шевченко и его сборная провалили свою миссию, уступив дома хорватам. Борьбу за путевку на чемпионат мира через стыковые матчи продолжат «шашечные».

ВНЕ ПОЛИТИКИ

Можно сколько угодно гадать, что случилось бы, попади команда Андрея Шевченко в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в России. Украина объявила бы бойкот? А если нет, обошлось бы без острых стычек следующим летом? Но оставим почетное право гадания на футбольной гуще политикам, политологам и прочим знатокам глобальных процессов. Тем более теперь все эти рассуждения не имеют смысла — Хорватия сумела добыть в Киеве нужный ей результат, и именно она сыграет в стыках.

Словом, прочь политику. Здесь ей не место. К тому же сам по себе матч, как и ожидалось, получился отличного качества. Пусть и немного пресным.

— Заполненный до отказа красавец-стадион Олимпийский, где следующей весной пройдет решающий матч Лиги чемпионов.

— Новая звезда немецкой бундеслиги Ярмоленко и освоившийся в «Шальке» Коноплянка против признанных мастеров испанской примеры Модрича и Ракитича.

— Необходимость обеим командам играть только на победу — ведь в случае ничьей Хорватия оставалась бы выше украинцев, но рисковала оказаться «девятой лишней» среди сборных, занявших вторые места.

— Судья — заслуженный профи Феликс Брых, работавший на последнем финале ЛЧ между «Реалом» и «Ювентуса».

ХОРВАТСКИЙ ВА-БАНК

Что еще нужно для футбольного праздника?

Разве что интересное противостояние тренеров и оптимальные составы команд. Но с этим возникли сложности. Виной тому — проблемы хорватов.

Домашняя ничья с Финляндией в прошлом матче с голом соперника на последних минутах стала для них шоком. Настолько сильным, что привела к увольнению с поста главного тренера Анте Чачича. Кроме того, травму получил Брозович из «Интера», а другой важный для атаки «шашечных» персонаж — Манджукич из «Юве» — в Киев прилетел и вышел в старте, но, как и защитник «Ливерпуля» Ловрен, не успев набрать оптимальные кондиции. А еще в лазарете Ковачич, Чорлука, Пьяца…

Кроме того вызвал удивление выбор хорватской федерации: место Чачича занял некто Златко Далич. В прошлом среднего уровня футболист с 2010 года работал тренером в арабских странах. Последним его клубом был «Аль-Айн», с которым он стал чемпионом ОАЭ. А до того главным достижением в карьере 50-летнего специалиста была победа в Суперкубке Албании с «Динамо» из Тираны.

Занятная деталь: уволенный на днях Чачич два года назад сам был назначен рулевым хорватов при схожих обстоятельствах. Тогда за два тура до конца отборочного турнира Euro-2016 он заменил Нико Ковача. В тот раз сработало. В этот — тоже.

БРАЗИЛЬСКИЙ БОНУС ДЛЯ ШЕВЧЕНКО

Хотя на фоне этих странных новостей казалось, что подросли шансы сборной Украины, состав которой по именам объективно скромнее. Тем более что хозяева обошлись без дополнительных травм. Даже наоборот: в конце сентября бразильский полузащитник Марлос получил украинское гражданство и в прошлом матче с Косово дебютировал за новую родину. А на место дисквалифицированных Ордеца и Кравеца добавились отбывшие наказание Зинченко и Коваленко. Плюс вернулся в строй и в старт Ракицкий, которого беспокоило бедро.

Да еще и дата матча для хозяев сулила удачу — именно 9 октября 1999 года Андрей Шевченко забил знаменитый гол Александру Филимонову. Тогда он тоже вывел украинцев в стыки.

РАЗВЕДКА

Теперь Шевченко, одетый в элегантное пальто, руководил командой от «бровки». Похоже, экс-форвард и сам жаждал ремейка своего подвига 18 лет спустя, потому как украинцы принялись при первой же возможности бить издали. Пробовали и Марлос, и Степаненко, и Ротань, но лучше всего получилось у Ракицкого — Субашич чуть было не выпустил мяч в ворота.

А самый опасный момент до перерыва создала «немецкая» связка Ярмоленко — Коноплянка: первый навесил, и второй кивнул головой так, что мяч разминулся с целью на сантиметры.

Хорваты разве что начали активнее, но в целом атаки у них получались беззубыми. Сказывалось, что против были не только 11 игроков в желтой форме, но и 70 тысяч болельщиков. Ракитича с Модричем «съели» (правда, как потом выяснилось, лишь на время). И Манджукичем «закусили».

В целом первый тайм получился предельно осторожным с обеих сторон. Но во втором и тем, и другим не оставалось ничего другого, кроме как рисковать…

ТУЗЫ ИЗ МАДРИДА И БАРСЫ

Однако вторая половина началась не с острых атак, а с курьеза. Арбитр не давал свисток к возобновлению встречи, пока голкипер украинцев Пятов заделывал дырку в сетке своих ворот.

А вот дальше хозяевам стало не до смеха. Потихоньку более высококлассные хорваты стали поддавливать. И под этим давлением швы украинской обороны начали потрескивать. Ракицкий кое-как помешал пробить из классной позиции Манджукичу, Степапенко получил первую в матче желтую за грубый фол против Баделя.

Ну, а следом и гол подоспел. И второй. Оба раза в исполнении Крамарича.

Сначала Модрич, оставленный без присмотра, блестяще навесил в центр штрафной недосягаемо для Хачериди, и форвард «Хоффенхайма» спокойно переправил мяч головой в угол.

Затем ему ассистировал уже другой звездный хавбек хорватов — Ракитич. И снова при полном попустительстве обороны хозяев. Нападающему оставалось только попасть в пустые ворота. Не все дырки залатал в перерыве Пятов, ох не все…

Нокдаун оказался для сборной Украины одновременно нокаутом. Она была похожа не на одного из больших братьев Кличко, готового отомстить, а на запуганного и сдавшегося легковеса.

До конца матча команда Андрея Шевченко так и не создала ничего опасного. Вообще ничего. Так что все по делу. Украина к нам не приедет. Хорватия — еще может.

Украина 0:2
Первый тайм: 0:0
Хорватия
9.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа I НСК Олимпийский
Главные тренеры
Андрей Шевченко Златко Далич
Голы
  Андрей Крамарич (Л. Модрич) 62′
  Андрей Крамарич (И. Ракитич) 70′
Составы
Андрей Пятов 12
Александр Караваев 9
Николай Матвиенко 4
Евгений Хачериди 3
Ярослав Ракицкий 20
Евгений Коноплянка 10
60′ Тарас Степаненко 6
Андрей Ярмоленко 7
78′ Ромеру Бонфим Марлос 11
Артем Беседин 18
64′ 69′ Руслан Ротань (к) 14
Сергей Сидорчук 16
66′ Денис Гармаш 19
Виктор Коваленко 22
23 Даниэль Субашич
21 Домагой Вида
5 Матей Митрович
6 Деян Ловрен
4 Иван Перишич
10 Лука Модрич (к)
7 Иван Ракитич
19 Милан Бадель
2 Шиме Врсалько 86′
22 Йосип Пиварич
9 Андрей Крамарич 88′
20 Марио Пашалич
17 Марио Манджукич 90′
15 Марко Рог
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 2
6 Угловые 6
14 Фолы 7
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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