Шевченко: Хорваты продемонстрировали сборной Украины свой более высокий класс
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от поражения в матче квалификации ЧМ-2018 с Хорватией.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от поражения в матче квалификации ЧМ-2018 с Хорватией.
Встреча проходила в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
«По сравнению с началом моей работы на посту главного тренера команда сделала шаг вперед. Сегодня во втором тайме у нас в первую очередь не хватило сил. Хорваты продемонстрировали свой более высокий класс. Подняли темп, начали прессинговать, у нас сразу возникли проблемы.
Первый тайм был хорош, мы должны были выигрывать. Однако у Хорватии очень много исполнителей высочайшего уровня, которые мобилизовались в нужный момент, им хватило одного шанса, чтобы выйти вперед.
У нас же есть проблемные позиции,