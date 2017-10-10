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00:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Шевченко: Хорваты продемонстрировали сборной Украины свой более высокий класс

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от поражения в матче квалификации ЧМ-2018 с Хорватией.

Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

«По сравнению с началом моей работы на посту главного тренера команда сделала шаг вперед. Сегодня во втором тайме у нас в первую очередь не хватило сил. Хорваты продемонстрировали свой более высокий класс. Подняли темп, начали прессинговать, у нас сразу возникли проблемы.

Первый тайм был хорош, мы должны были выигрывать. Однако у Хорватии очень много исполнителей высочайшего уровня, которые мобилизовались в нужный момент, им хватило одного шанса, чтобы выйти вперед.

У нас же есть проблемные позиции, из-за чего игрокам приходится играть не там, где они привыкли. У соперника любая длинная передача несла угрозу. Есть Манджукич, который цепляется за мячи, есть футболисты, которые подбирают. У нас же много игроков, которые впервые выступают на таком уровне. У нас есть качественные футболисты, но у нас команда, которая только создается», — сказал Шевченко в эфире телеканала «Футбол 1».

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