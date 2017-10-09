Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину в тот самый день
Сборная Украины проиграла Хорватии (0:2) в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России.
Сборная Украины проиграла Хорватии (0:2) в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России.
ИМЕНА ЗА ХОРВАТИЮ…
На матч с хорватами украинцы выходили как на последний бой. Хотя, с другой стороны, и балканские гости приехали в Киев супермотивированными: перед заключительным матчем отборочной кампании у команд было по 17 очков и одна на двоих путевка в стыковые матчи на пути к чемпионату мира.
По именам и наличию международного опыта хорваты конечно дали украинцам фору. В составе
Параллельно с этой встречей проходил матч лидера группы I — Исландии. Викингам нужно было обыграть Косово, чтобы без лишней головной боли бронировать гостиницу и покупать билеты в Россию на следующее лето. Чтобы оказаться на чемпионате мира. Впервые. Ну, а в случае ничьей можно было отправиться и на второе место, выиграй
…СТАДИОН ЗА УКРАИНУ
Олимпийский стадион в Киеве был забит под завязку. Еще бы! Когда твоя команда решает вопрос выхода на чемпионат мира, да еще и в такую дату! Ровно 18 лет назад Андрей Шевченко, нынешний главный тренер сборной, забил Александру Филимонову тот самый мяч, выбросивший в стыки перед Евро-2000 Украину, а Россию — оставил за бортом в слезах и полном непонимании.
И вот прошло столько лет, и ситуация немного похожа. На кону выход в стыки, а при удачно сложившихся обстоятельствах, и прямая путевка на ЧМ. Осталось лишь победить. Но вы скажите это хорватам, атакующим, может, чуть меньше, но ни на йоту не скучнее. Кроссы Перишича, верховые удары Манджукича, спаянное дирижерство Модрича и Ракитича — все это доставляло обороне наших соседей большие проблемы.
Хозяева же неслись вперед при первой возможности. Ярмоленко пробовал себя в проходах и слева и справа, Марлос и Ракицкий не боялись бить издали, а Гармаш — так и не нашел себя.
МАТЧ ГОДА? ДА НЕ СМЕШИТЕ
СМИ преподносили эту встречу как самую важную для обеих команд в 2017 году. Если вынести за скобки нерв стадиона, ничем примечательным эта встреча не стала. После перерыва мало что изменилось: все те же прощупывания, поиски свободных зон, нелепые обрезы. Казалось, что результат матча обязательно должен сложиться из ошибок. Желательно, чтобы из одной. И в чужие ворота.
Если, как говорят, у страха глаза велики, то такие же глаза могли быть и у Шевченко при взгляде на скамейку запасных. А кем, собственно, усилить команду? У
И вот было
ХОРВАТЫ СНОВА СДЕЛАЛИ ЭТО
И пока Исландия минимально обыгрывала Косово и стремилась в Россию, Украина, в знаковую дату, при потухших трибунах, оставалась от чемпионата мира. Последний раз на мировом первенстве украинская сборная была еще в 2006-м. Тогда в Германии под руководством Олега Блохина команда дошла до исторического четвертьфинала. Очередную попытку улучшить результат придется отложить до 2020 года.
Хорватия же, в очередной раз поменяв тренера по ходу отборочного цикла, выкарабкалась из сложнейшей ситуации и выцарапала путевку. Пока в
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Кроме того, на ЧМ-2018 отобрались не только Исландия, но и Сербия. В стыках счастье попытают Уэльс и Италия.
|Андрей Шевченко
|Златко Далич
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|7
|2
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Феликс Брих (Германия)