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00:13 (мск), источник: Советский спорт

Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину в тот самый день

Сборная Украины проиграла Хорватии (0:2) в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России.

ИМЕНА ЗА ХОРВАТИЮ…

На матч с хорватами украинцы выходили как на последний бой. Хотя, с другой стороны, и балканские гости приехали в Киев супермотивированными: перед заключительным матчем отборочной кампании у команд было по 17 очков и одна на двоих путевка в стыковые матчи на пути к чемпионату мира.

По именам и наличию международного опыта хорваты конечно дали украинцам фору. В составе красно-белых — топ-футболистыМодрич, Ракитич, Манджукич, Субашич. В общем-то, игроки, становившиеся чемпионами больших европейских чемпионатов. В составе сборной Украины из легионеров — Ярмоленко, Коноплянка и Ротань. Назвать их игроками с серьезным европейским опытом можно отчасти: Евгений уже несколько лет катается по топ-лигам, а Руслан и Андрей — только уехали за пределы родного чемпионата.

Параллельно с этой встречей проходил матч лидера группы I — Исландии. Викингам нужно было обыграть Косово, чтобы без лишней головной боли бронировать гостиницу и покупать билеты в Россию на следующее лето. Чтобы оказаться на чемпионате мира. Впервые. Ну, а в случае ничьей можно было отправиться и на второе место, выиграй кто-то из пары Украина — Хорватия.

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…СТАДИОН ЗА УКРАИНУ

Олимпийский стадион в Киеве был забит под завязку. Еще бы! Когда твоя команда решает вопрос выхода на чемпионат мира, да еще и в такую дату! Ровно 18 лет назад Андрей Шевченко, нынешний главный тренер сборной, забил Александру Филимонову тот самый мяч, выбросивший в стыки перед Евро-2000 Украину, а Россию — оставил за бортом в слезах и полном непонимании.

И вот прошло столько лет, и ситуация немного похожа. На кону выход в стыки, а при удачно сложившихся обстоятельствах, и прямая путевка на ЧМ. Осталось лишь победить. Но вы скажите это хорватам, атакующим, может, чуть меньше, но ни на йоту не скучнее. Кроссы Перишича, верховые удары Манджукича, спаянное дирижерство Модрича и Ракитича — все это доставляло обороне наших соседей большие проблемы.

Хозяева же неслись вперед при первой возможности. Ярмоленко пробовал себя в проходах и слева и справа, Марлос и Ракицкий не боялись бить издали, а Гармаш — так и не нашел себя. По-настоящему опасных моментов, таких чтобы голевых и стопроцентных, у команд в первом тайме не было. А очень хотелось.

МАТЧ ГОДА? ДА НЕ СМЕШИТЕ

СМИ преподносили эту встречу как самую важную для обеих команд в 2017 году. Если вынести за скобки нерв стадиона, ничем примечательным эта встреча не стала. После перерыва мало что изменилось: все те же прощупывания, поиски свободных зон, нелепые обрезы. Казалось, что результат матча обязательно должен сложиться из ошибок. Желательно, чтобы из одной. И в чужие ворота.

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Если, как говорят, у страха глаза велики, то такие же глаза могли быть и у Шевченко при взгляде на скамейку запасных. А кем, собственно, усилить команду? У соперника-то ребята вроде Калинича, Пашалича и Рога сидят. А у желто-синих, чтобы как бабахнул, — разве что отлично знакомый нам Зинченко.

И вот было тихо-спокойно у владений Пятова, но изменилась обстановка в одночасье. Навес на Крамарича после того, как Украина на пару минут прижалась к своим воротам, и Андрей — не Ярмоленко — перевел мяч в ворота еще второго своего тезки на футбольном поле. Чуть позже Крамарич оформил дубль. Украина — все.

ХОРВАТЫ СНОВА СДЕЛАЛИ ЭТО

И пока Исландия минимально обыгрывала Косово и стремилась в Россию, Украина, в знаковую дату, при потухших трибунах, оставалась от чемпионата мира. Последний раз на мировом первенстве украинская сборная была еще в 2006-м. Тогда в Германии под руководством Олега Блохина команда дошла до исторического четвертьфинала. Очередную попытку улучшить результат придется отложить до 2020 года.

Хорватия же, в очередной раз поменяв тренера по ходу отборочного цикла, выкарабкалась из сложнейшей ситуации и выцарапала путевку. Пока в плей-офф, а там посмотрим. По крайней мере, мы их здесь, в России, с нетерпением ждем.

***

Кроме того, на ЧМ-2018 отобрались не только Исландия, но и Сербия. В стыках счастье попытают Уэльс и Италия.

Украина 0:2
Первый тайм: 0:0
Хорватия
9.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа I НСК Олимпийский
Главные тренеры
Андрей Шевченко Златко Далич
Голы
  Андрей Крамарич (Л. Модрич) 62′
  Андрей Крамарич (И. Ракитич) 70′
Составы
Андрей Пятов 12
Александр Караваев 9
Николай Матвиенко 4
Евгений Хачериди 3
Ярослав Ракицкий 20
Евгений Коноплянка 10
60′ Тарас Степаненко 6
Андрей Ярмоленко 7
78′ Ромеру Бонфим Марлос 11
Артем Беседин 18
64′ 69′ Руслан Ротань (к) 14
Сергей Сидорчук 16
66′ Денис Гармаш 19
Виктор Коваленко 22
23 Даниэль Субашич
21 Домагой Вида
5 Матей Митрович
6 Деян Ловрен
4 Иван Перишич
10 Лука Модрич (к)
7 Иван Ракитич
19 Милан Бадель
2 Шиме Врсалько 86′
22 Йосип Пиварич
9 Андрей Крамарич 88′
20 Марио Пашалич
17 Марио Манджукич 90′
15 Марко Рог
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 2
6 Угловые 6
14 Фолы 7
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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