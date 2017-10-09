Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину в тот самый день

ИМЕНА ЗА ХОРВАТИЮ…

На матч с хорватами украинцы выходили как на последний бой. Хотя, с другой стороны, и балканские гости приехали в Киев супермотивированными: перед заключительным матчем отборочной кампании у команд было по 17 очков и одна на двоих путевка в стыковые матчи на пути к чемпионату мира.

По именам и наличию международного опыта хорваты конечно дали украинцам фору. В составе красно-белых — топ-футболистыМодрич, Ракитич, Манджукич, Субашич. В общем-то, игроки, становившиеся чемпионами больших европейских чемпионатов. В составе сборной Украины из легионеров — Ярмоленко, Коноплянка и Ротань. Назвать их игроками с серьезным европейским опытом можно отчасти: Евгений уже несколько лет катается по топ-лигам, а Руслан и Андрей — только уехали за пределы родного чемпионата.

Параллельно с этой встречей проходил матч лидера группы I — Исландии. Викингам нужно было обыграть Косово, чтобы без лишней головной боли бронировать гостиницу и покупать билеты в Россию на следующее лето. Чтобы оказаться на чемпионате мира. Впервые. Ну, а в случае ничьей можно было отправиться и на второе место, выиграй кто-то из пары Украина — Хорватия.

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…СТАДИОН ЗА УКРАИНУ

Олимпийский стадион в Киеве был забит под завязку. Еще бы! Когда твоя команда решает вопрос выхода на чемпионат мира, да еще и в такую дату! Ровно 18 лет назад Андрей Шевченко, нынешний главный тренер сборной, забил Александру Филимонову тот самый мяч, выбросивший в стыки перед Евро-2000 Украину, а Россию — оставил за бортом в слезах и полном непонимании.

И вот прошло столько лет, и ситуация немного похожа. На кону выход в стыки, а при удачно сложившихся обстоятельствах, и прямая путевка на ЧМ. Осталось лишь победить. Но вы скажите это хорватам, атакующим, может, чуть меньше, но ни на йоту не скучнее. Кроссы Перишича, верховые удары Манджукича, спаянное дирижерство Модрича и Ракитича — все это доставляло обороне наших соседей большие проблемы.

Хозяева же неслись вперед при первой возможности. Ярмоленко пробовал себя в проходах и слева и справа, Марлос и Ракицкий не боялись бить издали, а Гармаш — так и не нашел себя. По-настоящему опасных моментов, таких чтобы голевых и стопроцентных, у команд в первом тайме не было. А очень хотелось.

МАТЧ ГОДА? ДА НЕ СМЕШИТЕ

СМИ преподносили эту встречу как самую важную для обеих команд в 2017 году. Если вынести за скобки нерв стадиона, ничем примечательным эта встреча не стала. После перерыва мало что изменилось: все те же прощупывания, поиски свободных зон, нелепые обрезы. Казалось, что результат матча обязательно должен сложиться из ошибок. Желательно, чтобы из одной. И в чужие ворота.

Если, как говорят, у страха глаза велики, то такие же глаза могли быть и у Шевченко при взгляде на скамейку запасных. А кем, собственно, усилить команду? У соперника-то ребята вроде Калинича, Пашалича и Рога сидят. А у желто-синих, чтобы как бабахнул, — разве что отлично знакомый нам Зинченко.

И вот было тихо-спокойно у владений Пятова, но изменилась обстановка в одночасье. Навес на Крамарича после того, как Украина на пару минут прижалась к своим воротам, и Андрей — не Ярмоленко — перевел мяч в ворота еще второго своего тезки на футбольном поле. Чуть позже Крамарич оформил дубль. Украина — все.

ХОРВАТЫ СНОВА СДЕЛАЛИ ЭТО

И пока Исландия минимально обыгрывала Косово и стремилась в Россию, Украина, в знаковую дату, при потухших трибунах, оставалась от чемпионата мира. Последний раз на мировом первенстве украинская сборная была еще в 2006-м. Тогда в Германии под руководством Олега Блохина команда дошла до исторического четвертьфинала. Очередную попытку улучшить результат придется отложить до 2020 года.

Хорватия же, в очередной раз поменяв тренера по ходу отборочного цикла, выкарабкалась из сложнейшей ситуации и выцарапала путевку. Пока в плей-офф, а там посмотрим. По крайней мере, мы их здесь, в России, с нетерпением ждем.

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