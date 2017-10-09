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Молдавия0
Австрия1
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9.10
Сербия1
Грузия0
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Уэльс0
Ирландия1
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9.10
Албания0
Италия1
Футбол. Чемпионат мира
9.10
Македония4
Лихтенштейн0
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9.10
Израиль0
Испания1
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Финляндия2
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00:10 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты сборной Италии победили команду Албании в матче квалификации ЧМ-2018

Футболисты сборной Италии нанесли гостевое поражение команде Албании в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, финальная часть которого пройдет в России, в европейской зоне.

Источник: РИА "Новости"

Встреча группы G, состоявшаяся в понедельник в Шкодере (Албания), завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянцев. Единственный мяч на 73-й минуте забил Антонио Кандрева.

В других матчах этой группы сборная Испании на выезде обыграла команду Израиля — 1:0, а сборная Македонии на своем поле разгромила команду Лихтенштейна — 4:0.

Сборная Испании с 28 очками досрочно заняла первое место в группе и напрямую вышла на чемпионат мира. Команда Италии (23 балла) стала второй и получила право сыграть в стыковых матчах за путевку на мундиаль. Далее команды расположились в турнирной таблице в следующем порядке: 3. Албания (13), 4. Израиль (12), 5. Македония (11), 6. Лихтенштейн (0).

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира состоится 1 декабря в Москве. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Албания 0:1
Первый тайм: 0:0
Италия
9.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа G
Главные тренеры
Кристиан Пануччи Джампьеро Вентура
Голы
  Кандрева А. 73′
Составы
Бериша Э. 1
Аголли А. 7
Маврай М. 15
Весели Ф. 5
Хюсай Э. 4
Каче Э. 20
Грезда Э. 17
Садику А. 10
76′ Мемушай Л. 9
Латифи Л.  
68′ Баша М. 8
76′ Лила А.  
90′ Роши О. 21
Ахмеди В.  
1 Буффон Дж.
7 Спинаццола Л.
3 Кьеллини Дж. 81′
19 Бонуччи Л.
8 Гальярдини Р.
18 Пароло М.
6 Кандрева А.
11 Иммобиле Ч.
4 Дармиан М. 61′
  Дзаппакоста Д.
10 Инсинье Л. 90′
  Эль-Шаарави С.
17 Эдер С. 89′
  Габбьядини М.
Статистика
Желтые карточки
Красные карточки
7 Удары (всего) 17
5 Удары в створ 6
5 Угловые 5
11 Фолы 10
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Свейн Уддвар Муэн (Норвегия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Италия
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