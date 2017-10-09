Футболисты сборной Италии победили команду Албании в матче квалификации ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

Встреча группы G, состоявшаяся в понедельник в Шкодере (Албания), завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянцев. Единственный мяч на 73-й минуте забил Антонио Кандрева.

В других матчах этой группы сборная Испании на выезде обыграла команду Израиля — 1:0, а сборная Македонии на своем поле разгромила команду Лихтенштейна — 4:0.

Сборная Испании с 28 очками досрочно заняла первое место в группе и напрямую вышла на чемпионат мира. Команда Италии (23 балла) стала второй и получила право сыграть в стыковых матчах за путевку на мундиаль. Далее команды расположились в турнирной таблице в следующем порядке: 3. Албания (13), 4. Израиль (12), 5. Македония (11), 6. Лихтенштейн (0).