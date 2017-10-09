Сборная Хорватии не пустила Украину на чемпионат мира

Источник: Reuters

Первый гол был забит на 69-й минуте, ворота украинцев поразил нападающий Андрей Крамарич. Спустя 8 минут он забил второй гол, оформив дубль и установив окончательный счет встречи.

На 88-й минуте на поле вышел полузащитник «Спартака» Марио Пашалич, который заменил Крамарича.

Благодаря этой победе хорваты поднялись на второе место в группе I, что позволит им сыграть стыковые матчи за право выхода на чемпионат мира.

Лидер группы сборная Исландии одержала победу над Косово — 2:0. В составе исландцев забитыми голами отличились полузащитник Гильфи Тоур Сигурдссон и Йохан Гвюдмундссон.

Отметим, что защитник «Рубина» Рагнар Сигурдссон, вышедший в стартовом составе, провел весь матч.