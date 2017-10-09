Сборная Хорватии не пустила Украину на чемпионат мира
В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Украины уступила Хорватии — 0:2.
В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Украины уступила Хорватии — 0:2.
Первый гол был забит на 69-й минуте, ворота украинцев поразил нападающий Андрей Крамарич. Спустя 8 минут он забил второй гол, оформив дубль и установив окончательный счет встречи.
На 88-й минуте на поле вышел полузащитник «Спартака» Марио Пашалич, который заменил Крамарича.
Благодаря этой победе хорваты поднялись на второе место в группе I, что позволит им сыграть стыковые матчи за право выхода на чемпионат мира.
Лидер группы сборная Исландии одержала победу над Косово — 2:0. В составе исландцев забитыми голами отличились полузащитник Гильфи Тоур Сигурдссон и Йохан Гвюдмундссон.
Отметим, что защитник «Рубина» Рагнар Сигурдссон, вышедший в стартовом составе, провел весь матч.
Сборные Финляндии и Турции сыграли вничью — 2:2. Турецкий нападающий Тосун Дженк в этой встрече оформил дубль. В составе финнов отличились Паулус Араюри и Йоэль Похьянпало.
|Андрей Шевченко
|Златко Далич
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|7
|2
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Феликс Брих (Германия)