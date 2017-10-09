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9 октября, источник: Спорт-Экспресс

Сборная Хорватии не пустила Украину на чемпионат мира

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Украины уступила Хорватии — 0:2.

Источник: Reuters

Первый гол был забит на 69-й минуте, ворота украинцев поразил нападающий Андрей Крамарич. Спустя 8 минут он забил второй гол, оформив дубль и установив окончательный счет встречи.

На 88-й минуте на поле вышел полузащитник «Спартака» Марио Пашалич, который заменил Крамарича.

Благодаря этой победе хорваты поднялись на второе место в группе I, что позволит им сыграть стыковые матчи за право выхода на чемпионат мира.

Лидер группы сборная Исландии одержала победу над Косово — 2:0. В составе исландцев забитыми голами отличились полузащитник Гильфи Тоур Сигурдссон и Йохан Гвюдмундссон.

Отметим, что защитник «Рубина» Рагнар Сигурдссон, вышедший в стартовом составе, провел весь матч.

Сборные Финляндии и Турции сыграли вничью — 2:2. Турецкий нападающий Тосун Дженк в этой встрече оформил дубль. В составе финнов отличились Паулус Араюри и Йоэль Похьянпало.

Украина 0:2
Первый тайм: 0:0
Хорватия
9.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа I НСК Олимпийский
Главные тренеры
Андрей Шевченко Златко Далич
Голы
  Андрей Крамарич (Л. Модрич) 62′
  Андрей Крамарич (И. Ракитич) 70′
Составы
Андрей Пятов 12
Александр Караваев 9
Николай Матвиенко 4
Евгений Хачериди 3
Ярослав Ракицкий 20
Евгений Коноплянка 10
60′ Тарас Степаненко 6
Андрей Ярмоленко 7
78′ Ромеру Бонфим Марлос 11
Артем Беседин 18
64′ 69′ Руслан Ротань (к) 14
Сергей Сидорчук 16
66′ Денис Гармаш 19
Виктор Коваленко 22
23 Даниэль Субашич
21 Домагой Вида
5 Матей Митрович
6 Деян Ловрен
4 Иван Перишич
10 Лука Модрич (к)
7 Иван Ракитич
19 Милан Бадель
2 Шиме Врсалько 86′
22 Йосип Пиварич
9 Андрей Крамарич 88′
20 Марио Пашалич
17 Марио Манджукич 90′
15 Марко Рог
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 2
6 Угловые 6
14 Фолы 7
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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