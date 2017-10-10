ЧМ-2018. Сборная Словакии станет «лишней» в стыковых матчах

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Эти результаты вытеснили на последнее место Словакию при сравнении команд, занявших вторые места в своих группах.

Таким образом, на данный момент известны шесть участников «стыков». Это Дания, Италия, Северная Ирландия, Хорватия, Ирландия и Греция. Греки формально еще не заняли второе место, но в последнем туре примут на своем поле Гибралтар. Также известно, что место в стыковых матчах займут сборные групп А (Франция или Швеция) и В (Португалия или Швейцария).