ЧМ-2018. Сборная Словакии станет «лишней» в стыковых матчах
Сборные Хорватии и Ирландии вышли в стыковые матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018, обыграв в последнем туре прямых конкурентов — Украину и Уэльс, соответственно.
Сборные Хорватии и Ирландии вышли в стыковые матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018, обыграв в последнем туре прямых конкурентов — Украину и Уэльс, соответственно.
Эти результаты вытеснили на последнее место Словакию при сравнении команд, занявших вторые места в своих группах.
Таким образом, на данный момент известны шесть участников «стыков». Это Дания, Италия, Северная Ирландия, Хорватия, Ирландия и Греция. Греки формально еще не заняли второе место, но в последнем туре примут на своем поле Гибралтар. Также известно, что место в стыковых матчах займут сборные групп А (Франция или Швеция) и В (Португалия или Швейцария).
Отметим, матчи с последними командами не учитываются, потому что при утверждении правил отбора в число участников не были включены Гибралтар и Косово. После попадания этих сборных в квалификацию регламент остался неизменным.