Сборная Исландии пробилась на ЧМ-2018, украинцы не сыграют на турнире

Источник: AP 2017

Забитыми мячами отметились Гилфи Сигурдссон (40-я минута) и Йоханн Гудмундссон (68).

В параллельных матчах группы I сборная Хорватии обыграла команду Украины — 2:0, турки сыграли вничью с финнами — 2:2. В турнирной таблице исландцы набрали 22 очка и заняли первое место в группе, команда Хорватии с 20 очками стала второй и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в мировом первенстве. Далее идут сборные Украины (17), Турции (15), Финляндии (8) и Косова (1).

Сборная Исландии впервые пробилась в финальную часть чемпионата мира. В 2016 году команда в первый раз принимала участие в чемпионате Европы и смогла дойти до четвертьфинала, заняв второе место в группе со сборными Венгрии, Португалии и Австрии, а на стадии 1/8 финала обыграв англичан. В следующем раунде плей-офф исландцы уступили будущему финалисту, команде Франции.