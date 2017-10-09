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Украина0
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Исландия2
Косово0
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9 октября, источник: ТАСС

Сборная Исландии пробилась на ЧМ-2018, украинцы не сыграют на турнире

ТАСС, 9 октября. Сборная Исландии одержала победу над командой Косова со счетом 2:0 в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу и вышла в финальный раунд соревнований, который пройдет в России.

Источник: AP 2017

Забитыми мячами отметились Гилфи Сигурдссон (40-я минута) и Йоханн Гудмундссон (68).

В параллельных матчах группы I сборная Хорватии обыграла команду Украины — 2:0, турки сыграли вничью с финнами — 2:2. В турнирной таблице исландцы набрали 22 очка и заняли первое место в группе, команда Хорватии с 20 очками стала второй и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в мировом первенстве. Далее идут сборные Украины (17), Турции (15), Финляндии (8) и Косова (1).

Сборная Исландии впервые пробилась в финальную часть чемпионата мира. В 2016 году команда в первый раз принимала участие в чемпионате Европы и смогла дойти до четвертьфинала, заняв второе место в группе со сборными Венгрии, Португалии и Австрии, а на стадии 1/8 финала обыграв англичан. В следующем раунде плей-офф исландцы уступили будущему финалисту, команде Франции.

Команда Исландии стала 16-й командой, попавшей на чемпионат мира, после сборных России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши и Египта. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Исландия 2:0
Первый тайм: 1:0
Косово
9.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа I Laugardalsvollur
Главные тренеры
Хеймир Хадльгримссон Альберт Буняки
Голы
40′ Гильфи Тоур Сигурдссон  
68′ Йохан Гвюдмундссон (Г. Сигурдссон)  
Составы
Ханнес Тоур Халльдоурссон  
Хердур Магнуссон  
Биркир Маур Сайварссон  
Рагнар Сигурдссон  
Кари Ауднасон  
Биркир Бьяднасон  
Гильфи Тоур Сигурдссон  
Йохан Гвюдмундссон  
78′ Арон Эйнар Гюннарссон (к)  
Сверрир Ингасон  
89′ Эмиль Халльфредссон  
Рунар Маур Сигюрьенссон  
61′ Йоун Дади Бедварссон  
Альфред Финнбогасон  
  Самир Уйкани (к) 36′
  Амир Ррахмани
  Байрам Яшаника
  Мергим Войвода
  Леарт Пакярада
  Берсант Целина
  Валон Бериша
  Милот Рашица
  Албан Пниши 54′ 45′
  Ведат Мурики
  Бесар Халими 78′
  Лирим Кастрати
  Атдхе Нухиу 54′
  Бернард Бериша 60′
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 1
4 Угловые 2
15 Фолы 8
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Харальд Лехнер (Австрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
 Сборная Исландии пробилась на ЧМ-2018, украинцы не сыграют на турнире
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