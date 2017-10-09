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Молдавия0
Австрия1
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9.10
Сербия1
Грузия0
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9.10
Уэльс0
Ирландия1
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9.10
Албания0
Италия1
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9.10
Македония4
Лихтенштейн0
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Израиль0
Испания1
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9 октября, источник: ТАСС

Сборная Сербии квалифицировалась на чемпионат мира 2018 года

ТАСС, 9 октября. Сборная Сербии одержала победу над командой Грузии со счетом 1:0 в домашнем матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года и вышла в финальный раунд соревнований, который пройдет в России.

Мяч на 74-й минуте забил Александар Прийович. В параллельных матчах группы D сборная Ирландии обыграла команду Уэльса — 1:0, сборная Австрии оказалась сильнее команды Молдавии — 1:0. В турнирной таблице сборная Сербии с 21 очком заняла первое место и пробилась на чемпионат мира, команда Ирландии, набрав 19 очков, стала второй и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в основной стадии турнира. Далее идут сборные Уэльса (17), Австрии (15), Грузии (5) и Молдавии (2).

Команда Сербии является правопреемником сборных Югославии, а также Сербии и Черногории. Сборная Югославии участвовала в самом первом чемпионате мира в 1930 году, где дошла до полуфинала, став обладателем бронзовых медалей, так как матча за третье место в то время не проводилось. На турнире 1962 года югославы снова дошли до ½ финала, но в матче за третье место уступили чилийцам. На своем последнем чемпионате мира в 1998 году сборная Югославии дошла до 1/8 финала, где уступила команде Нидерландов.

Сборная Сербии и Черногории на своем единственном чемпионате мира в 2006 году заняла последнее место в группе, где также играли команды Аргентины, Нидерландов и Кот-д’Ивуара. В 2010 году уже сборная Сербии заняла в группе четвертое место.

Сборная Сербии стала 17-й командой, попавшей на чемпионат мира, после сборных России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта и Исландии. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на- Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Сербия 1:0
Первый тайм: 0:0
Грузия
9.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа D Rajko Mitic Stadium
Главные тренеры
Славолюб Муслин Владимир Вайсс
Голы
74′ Александр Прийович  
Составы
Владимир Стойкович  
Антонио Рукавина  
Душко Тошич  
Бранислав Иванович (к)  
Александр Коларов  
70′ Никола Максимович  
Неманья Гудель  
43′ Неманья Матич  
76′ Александр Митрович  
Лука Миливоевич  
61′ Адем Ляич  
Александр Прийович  
88′ Душан Тадич  
Филип Костич  
  Георгий Макаридзе
  Давид Хочолава
  Отар Какабадзе
  Гурам Кашия
  Георгий Наваловский
  Валериане Гвилия 86′
  Валерий Казаишвили
  Джаба Канкава (к)
  Джамбул Джигаури 86′
  Лукас Хуфнагель
  Георгий Абурджания 82′
  Владимир Двалишвили
  Георгий Квилитая 78′ 19′
  Георгий Меребашвили
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 2
10 Угловые 0
13 Фолы 17
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Павел Гиль (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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