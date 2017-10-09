Сборная Испании обыграла команду Израиля в матче отбора ЧМ-2018

В турнирной таблице первое место с 26 очками заняла сборная Испании, ранее обеспечившая себе участие в финальной части чемпионата мира, итальянцы, с 23 очками стали вторыми и сыграют в стыковых матчах за право выйти на мировое первенство. Далее идут команды Албании (14), Израиля (13), Македонии (9) и Лихтенштейна (1).