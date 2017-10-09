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Албания0
Италия1
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Македония4
Лихтенштейн0
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Израиль0
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9 октября, источник: ТАСС

Сборная Испании обыграла команду Израиля в матче отбора ЧМ-2018

ТАСС, 9 октября. Сборная Испании одержала победу над командой Израиля со счетом 1:0 в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу, который пройдет в России.

Источник: AFP 2017

Мяч на 76-й минуте забил Асьер Ильяраменди. В других матчах группы G сборная Италии обыграла команду Албании — 1:0, сборная Македонии оказалась сильнее команды Лихтенштейна — 4:0.

В турнирной таблице первое место с 26 очками заняла сборная Испании, ранее обеспечившая себе участие в финальной части чемпионата мира, итальянцы, с 23 очками стали вторыми и сыграют в стыковых матчах за право выйти на мировое первенство. Далее идут команды Албании (14), Израиля (13), Македонии (9) и Лихтенштейна (1).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Израиль 0:1
Первый тайм: 0:0
Испания
9.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа G Teddy Malcha
Главные тренеры
Элиша Леви Хулен Лопетеги
Голы
  Асьер Андонехи Ильярраменди 76′
Составы
Ариэль Харуш  
Таль I Бен-Хаим (к)  
52′ Офир Давидзада  
Эйтан Тиби  
Давид Келтьенс  
Бибрас Натхо  
Альмог Коэн  
Томер Хемед  
54′ Маор Меликсон  
Таль II Бен-Хаим  
67′ Марван Каба  
Нир Биттон  
74′ Элиран Атар  
Йосси Бенаюн  
  Хосе Мануэль Пепе Рейна
  Фернандес Иглесиас Начо
  Сесар Аспиликуэта
  Начо Монреаль
  Марко Асенсио
  Серхио Бускетс
  Асьер Андонехи Ильярраменди
  Хонатан Вьера
  Серхио Рамос (к) 45′
  Яго Аспас
  Родригес Педро 76′
  Хосе Кальехон
  Ариц Адурис 66′
  Франсиско Роман Иско
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 14
1 Удары в створ 6
7 Угловые 7
9 Фолы 5
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Крейг Томсон (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Израиль
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