Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Раскрыт секрет внешней привлекательности
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Кремль отреагировал на историю о бургерах ко дню рождения Путина
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Молдавия0
Австрия0
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Сербия0
Грузия0
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Уэльс0
Ирландия0
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Албания0
Италия0
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Македония0
Лихтенштейн0
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Израиль0
Испания0
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Финляндия0
Турция0
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Украина0
Хорватия0
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Исландия0
Косово0
Все события
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Польская полиция сутки издевались над украинкой
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ
«Барселона» постарается заполучить Гризманна до старта ЧМ-2018
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Куда жаловаться на шумных соседей и строителей
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
23«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА
17«Спартак» обыграл «Урал» в матче РФПЛ
20:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Украина — Хорватия: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Хорватии на матч квалификации ЧМ-2018.

Источник: AFP 2017

Украина: Пятов, Караваев, Ракицкий, Хачериди, Матвиенко, Степаненко, Ротань, Гармаш, Коноплянка, Марлос, Ярмоленко.

Хорватия: Субашич, Вида, Митрович, Ловрен, Врсалько, Бадель, Ракитич, Крамарич, Модрич, Перишич, Манджукич.

В таблице группы I хорваты располагаются на второй строчке, отставая на два очка от лидирующей Исландии и имея в активе столько же очков, сколько украинцы.

 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале
Румынская угроза для Поветкина. Анонс боя 15 декабря
Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ
Кто претендует на «Золотой мяч»: что нужно знать о призе
«Мы позади в генетическом плане». Нелепые эпизоды отбора на ЧМ
СМИ: «ПСЖ» подыскивает для Ди Марии команду в Китае
Новости
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Десять самых удивительных зданий парламента
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь