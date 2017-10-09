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19:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России разгромила Сомали на чемпионате мира среди любителей

Сборная России выиграла свой второй матч на чемпионате мира по футболу 6×6 среди любителей.

Подопечные Дмитрия Смирнова разгромили команду Сомали со счётом 10:1. Ранее российская сборная уступила в первом туре Боснии и Герцеговине (1:2), а Сомали проиграла Бразилии (2:3).

Теперь судьба российской команды решится 10 октября, когда она сыграет с бразильцами (начало — в 23:45 мск).

Для выхода из группы необходимо занять первое или второе место. Также в плей-офф пробьются четыре из шести команд, занявших третьи места.

Чемпионат мира по футболу 6×6. Группа С. 2-й тур
Россия — Сомали — 10:1 (6:1)
Голы у России: Куксов, 2 (1:0). Медведев, 5 (2:0). Куксов, 13 (3:0). Корчагин, 17 (4:1). Корчагин, 18 (5:1). Медведев, 24 (6:1). Харламов, 31 (7:1). Шестаков, 32 (8:1). Садиков, 36 (9:1). Садиков, 47 (10:1).

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