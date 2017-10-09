«Мы позади в генетическом плане». Самые идиотские эпизоды отбора на ЧМ-2018

Источник: Советский спорт

Прогноз Адвоката

У Дика Адвоката большие проблемы, сборная Голландии скорее всего не сыграет на чемпионате мира, но по-дурацки смешно не это. А то, как сложились обстоятельства, сделавшие выход голландцев на чемпионат мира почти невозможным.

Накануне матчей предпоследнего тура отборочного турнира у Адвоката, которого позвали спасать ситуацию, спросили: а что если Швеция обыграет Люксембург со счетом, скажем, 8:0? Это был намек на то, что многое в борьбе Голландия-Швеция может решить разница мячей. Главный тренер Нидерландов был уверен в себе: «Что за глупый вопрос? Я не верю в это».

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Швеция победила именно 8:0, а Адвокат, кажется, обиделся на Люксембург: «Три недели назад они сыграли вничью с Францией, а теперь проиграли 0:8 шведам», — просто проговорил Дик для наглядности.

Теперь Адвокату нужно в Амстердаме сделать почти то же самое: победить с разницей в семь мячей Швецию, только тогда Голландия сохранит шансы поехать на чемпионат мира. Игра пройдет 10 октября.

Генетика шотландцев

Сборная Шотландии уже проехала мимо чемпионата мира, хотя снова была близка к большому турниру. В последнем туре с шотландцами приключилось примерно то же, что со сборной России в 2009-м: они не смогли добиться нужного результата в Словении. Но опять же смешно не это, а реакция.

Главный тренер Шотландии Гордон Страхан, опытный 60-летний тренер, который стал известен благодаря чемпионским титулам с «Селтиком», нашел весьма специфическое объяснение неудаче своей сборной.

— Мы просто позади в генетическом плане, — сказал Страхан, его цитирует Sky Sports. — В отборочной кампании мы самая низкорослая команда, не считая Испании. В матче со сборной Словении нам нужны были игроки для борьбы в воздухе. Игроки, которые использовали бы физические данные, в том числе на розыгрышах стандартных положений. Но в итоге соперник дважды поразил наши ворота. Мы не можем изменить генетику.

Средний рост состава, конечно же, неоспоримый факт. Но оправдываться этим — очень похоже на глупость.

Апельсиновый сок габонцев

Сборная Габона, в которой зажигает Пьер-Эмерик Обамеянг из дортмундской «Боруссии», собиралась играть матч отбора на чемпионат мира против Марокко. Габонцы были близко к лидерам группы, но проиграли им 0:3. А помешало им в том числе массовое отравление. Апельсиновым соком.

Обамеянг не пострадал, он провел на поле все 90 минут. Он же в твиттере и рассказал про происшествие. «Половина команды и тренерского штаба получили расстройство желудка. Невероятно, ведь это происходит в день игры. Проклятый апельсиновый сок», — написал звездный форвард.

Повезло еще, что следующий официальный матч у Габона теперь только 6 ноября. Правда, выйти на чемпионат мира команда Обамеянга теперь точно не сможет. Шансы в их группе остались только у Марокко и Кот-д’Ивуара.

Отставка хорватов

В Хорватии накануне решающего матча против Украины решили сменить тренера. Ситуация развивалась неожиданно и стремительно: Анте Чачич сыграл 1:1 с Финляндией, и на следующий день руководители хорватской федерации единогласно уволили одного главного. Еще важнее, что вместо него назначили не кого-то супернадежного и проверенного.