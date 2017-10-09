«Мы позади в генетическом плане». Самые идиотские эпизоды отбора на ЧМ-2018
Неудачная фраза Дика Адвоката, глупая отмазка тренера шотландцев, испорченный апельсиновый сок и странная замена в Хорватии.
Неудачная фраза Дика Адвоката, глупая отмазка тренера шотландцев, испорченный апельсиновый сок и странная замена в Хорватии.
Прогноз Адвоката
У Дика Адвоката большие проблемы, сборная Голландии скорее всего не сыграет на чемпионате мира, но
Накануне матчей предпоследнего тура отборочного турнира у Адвоката, которого позвали спасать ситуацию, спросили: а что если Швеция обыграет Люксембург со счетом, скажем, 8:0? Это был намек на то, что многое в борьбе
Швеция победила именно 8:0, а Адвокат, кажется, обиделся на Люксембург: «Три недели назад они сыграли вничью с Францией, а теперь проиграли 0:8 шведам», — просто проговорил Дик для наглядности.
Теперь Адвокату нужно в Амстердаме сделать почти то же самое: победить с разницей в семь мячей Швецию, только тогда Голландия сохранит шансы поехать на чемпионат мира. Игра пройдет 10 октября.
Генетика шотландцев
Сборная Шотландии уже проехала мимо чемпионата мира, хотя снова была близка к большому турниру. В последнем туре с шотландцами приключилось примерно то же, что со сборной России в 2009-м: они не смогли добиться нужного результата в Словении. Но опять же смешно не это, а реакция.
Главный тренер Шотландии Гордон Страхан, опытный 60-летний тренер, который стал известен благодаря чемпионским титулам с «Селтиком», нашел весьма специфическое объяснение неудаче своей сборной.
— Мы просто позади в генетическом плане, — сказал Страхан, его цитирует Sky Sports. — В отборочной кампании мы самая низкорослая команда, не считая Испании. В матче со сборной Словении нам нужны были игроки для борьбы в воздухе. Игроки, которые использовали бы физические данные, в том числе на розыгрышах стандартных положений. Но в итоге соперник дважды поразил наши ворота. Мы не можем изменить генетику.
Средний рост состава, конечно же, неоспоримый факт. Но оправдываться этим — очень похоже на глупость.
Апельсиновый сок габонцев
Сборная Габона, в которой зажигает
Обамеянг не пострадал, он провел на поле все 90 минут. Он же в твиттере и рассказал про происшествие. «Половина команды и тренерского штаба получили расстройство желудка. Невероятно, ведь это происходит в день игры. Проклятый апельсиновый сок», — написал звездный форвард.
Повезло еще, что следующий официальный матч у Габона теперь только 6 ноября. Правда, выйти на чемпионат мира команда Обамеянга теперь точно не сможет. Шансы в их группе остались только у Марокко и Кот-д’Ивуара.
Отставка хорватов
В Хорватии накануне решающего матча против Украины решили сменить тренера. Ситуация развивалась неожиданно и стремительно: Анте Чачич сыграл 1:1 с Финляндией, и на следующий день руководители хорватской федерации единогласно уволили одного главного. Еще важнее, что вместо него назначили не
Теперь главный тренер сборной Хорватии — Златко Далич, который с 2010-го работал на Ближнем Востоке: в Саудовской Аравии и ОАЭ. Чтобы сыграть в стыковых матчах, хорватам достаточно сыграть вничью с Украиной в Киеве.