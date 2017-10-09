Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Секс сокращает жизнь
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Молдавия
Австрия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Сербия
Грузия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Уэльс
Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Албания
Италия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Македония
Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Израиль
Испания
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Финляндия
Турция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Украина
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Исландия
Косово
Все события
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Польские полиция сутки издевались над украинкой
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале
Румынская угроза для Поветкина. Анонс боя 15 декабря
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Фоторепортажи
16«Химки» победили ЦСКА и впервые завоевали Кубок Гомельского
10Емельяненко нокаутировал дос Сантоса
18:28 (мск), источник: Советский спорт

«Мы позади в генетическом плане». Самые идиотские эпизоды отбора на ЧМ-2018

Неудачная фраза Дика Адвоката, глупая отмазка тренера шотландцев, испорченный апельсиновый сок и странная замена в Хорватии.

Источник: Советский спорт

Прогноз Адвоката

У Дика Адвоката большие проблемы, сборная Голландии скорее всего не сыграет на чемпионате мира, но по-дурацки смешно не это. А то, как сложились обстоятельства, сделавшие выход голландцев на чемпионат мира почти невозможным.

Накануне матчей предпоследнего тура отборочного турнира у Адвоката, которого позвали спасать ситуацию, спросили: а что если Швеция обыграет Люксембург со счетом, скажем, 8:0? Это был намек на то, что многое в борьбе Голландия-Швеция может решить разница мячей. Главный тренер Нидерландов был уверен в себе: «Что за глупый вопрос? Я не верю в это».

Читайте также
Адвокат останется тренером сборной Нидерландов минимум на 3 игры

Швеция победила именно 8:0, а Адвокат, кажется, обиделся на Люксембург: «Три недели назад они сыграли вничью с Францией, а теперь проиграли 0:8 шведам», — просто проговорил Дик для наглядности.

Теперь Адвокату нужно в Амстердаме сделать почти то же самое: победить с разницей в семь мячей Швецию, только тогда Голландия сохранит шансы поехать на чемпионат мира. Игра пройдет 10 октября.

Генетика шотландцев

Сборная Шотландии уже проехала мимо чемпионата мира, хотя снова была близка к большому турниру. В последнем туре с шотландцами приключилось примерно то же, что со сборной России в 2009-м: они не смогли добиться нужного результата в Словении. Но опять же смешно не это, а реакция.

Главный тренер Шотландии Гордон Страхан, опытный 60-летний тренер, который стал известен благодаря чемпионским титулам с «Селтиком», нашел весьма специфическое объяснение неудаче своей сборной.

— Мы просто позади в генетическом плане, — сказал Страхан, его цитирует Sky Sports. — В отборочной кампании мы самая низкорослая команда, не считая Испании. В матче со сборной Словении нам нужны были игроки для борьбы в воздухе. Игроки, которые использовали бы физические данные, в том числе на розыгрышах стандартных положений. Но в итоге соперник дважды поразил наши ворота. Мы не можем изменить генетику.

Средний рост состава, конечно же, неоспоримый факт. Но оправдываться этим — очень похоже на глупость.

Читайте также
Древний египтянин. 44-летний вратарь хочет сыграть в России

Апельсиновый сок габонцев

Сборная Габона, в которой зажигает Пьер-Эмерик Обамеянг из дортмундской «Боруссии», собиралась играть матч отбора на чемпионат мира против Марокко. Габонцы были близко к лидерам группы, но проиграли им 0:3. А помешало им в том числе массовое отравление. Апельсиновым соком.

Обамеянг не пострадал, он провел на поле все 90 минут. Он же в твиттере и рассказал про происшествие. «Половина команды и тренерского штаба получили расстройство желудка. Невероятно, ведь это происходит в день игры. Проклятый апельсиновый сок», — написал звездный форвард.

Повезло еще, что следующий официальный матч у Габона теперь только 6 ноября. Правда, выйти на чемпионат мира команда Обамеянга теперь точно не сможет. Шансы в их группе остались только у Марокко и Кот-д’Ивуара.

Отставка хорватов

В Хорватии накануне решающего матча против Украины решили сменить тренера. Ситуация развивалась неожиданно и стремительно: Анте Чачич сыграл 1:1 с Финляндией, и на следующий день руководители хорватской федерации единогласно уволили одного главного. Еще важнее, что вместо него назначили не кого-то супернадежного и проверенного.

Теперь главный тренер сборной Хорватии — Златко Далич, который с 2010-го работал на Ближнем Востоке: в Саудовской Аравии и ОАЭ. Чтобы сыграть в стыковых матчах, хорватам достаточно сыграть вничью с Украиной в Киеве.

Габон
НовостиМатчиСоставСтатистика
 От чего умер Константин Сарсания. Комментарий врача
«Больше не проиграю». Уильямс назвала Шарапову маленькой сучкой после поражения
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале
Румынская угроза для Поветкина. Анонс боя 15 декабря
Неймар вошел в число 30 претендентов на «Золотой мяч»
«Барселона» постарается заполучить Гризманна до старта ЧМ-2018
«Это не трагедия». Тренер сборной Уругвая — о ситуации Месси
СМИ: «ПСЖ» подыскивает для Ди Марии команду в Китае
Новости
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Десять самых удивительных зданий парламента
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь