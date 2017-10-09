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16:03 (мск), источник: Vesti.kz

Наравне с футбольными «карликами», или чего добилась сборная Казахстана в отборе к ЧМ-2018

В группе Е команда Александра Бородюка не одержала ни одной победы.

Сборная Казахстана по футболу бесславно выступила в отборочном турнире чемпионата мира-2018, не одержав ни одной победы в группе Е, где к тому же набрала меньше всех очков. Более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.

В группе Е у Казахстана самая низкая результативность — шесть мячей. Самая высокая у Польши — 25. По этому показателю команда Александра Бородюка занимает только 44-е место во всем отборочном цикле. В результативности больше других преуспела Германия — 43 гола.

Армения в матче с Казахстаном в первый раз сыграла вничью в отборе. До этого у нее было две победы и семь поражений.

Меньше всего очков в группе у Казахстана — три. Больше всех у Польши — 25.

При этом Армения и Казахстан больше всех мячей пропустили в группе — по 26. Самая надежная оборона у Дании — всего восемь пропущенных мячей.

Казахстан входит в число восьми сборных, не выигрывавших в квалификационном цикле. Это Мальта, Гибралтар, Лихтенштейн, Косово, Молдова, Грузия, Сан-Марино.

В пассиве у Казахстана семь поражений, больше всех проигрывал только Сан-Марино — во всех десяти матчах.

Португалия нанесла больше всего ударов в отборе — 221. У Казахстана — 100 ударов (32-е место в общем зачете). Интересно, что та же Армения нанесла на четыре удара меньше и расположилась на 36-й строчке.

В то же время Казахстан попал в десятку команд, часто попадавших в положение «вне игры» — 30 раз (седьмое место). Больше всех в офсайде оказывался Кипр — в 39 случаях.

Казахстан занимает первое место по наибольшему числу нарушений — 175 раз. Однако его может обогнать Андорра (167 нарушений), которая свой последний матч с Латвией проведет в гостях 10 октября. Самой корректной сборной по-прежнему является Германия (68 фолов).

Казахстан расположился на втором месте по числу полученных предупреждений — 33, На первом — Андорра (35 желтых карточек).

Напомним, что Казахстан на своем поле сыграл вничью с Арменией (1:1) в заключительном матче отборочного этапа чемпионата мира-2018. В своей группе казахстанцы с тремя очками в активе заняли последнее, шестое место.

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