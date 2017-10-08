Тренер сборной Шотландии объяснил непопадание на ЧМ генетикой

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«Мы отстаем от других команд в плане генетики. В завершившемся отборочном турнире ЧМ-2018 у сборной Шотландии была самая низкорослая команда после Испании. Мы знали, что стандартные положения станут для нас проблемой. В итоге нам забили с них оба гола. Мы не можем изменить генетику», — посетовал Страчан.

8 октября шотландцы сыграли вничью с командой Словении (2:2). Оба мяча словенцев были забиты после розыгрыша стандартных положений. Ничья не позволила сборной Шотландии занять второе место в группе F и продолжить борьбу за выход на чемпионат мира-2018 в стыковых матчах.