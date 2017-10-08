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12:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер сборной Шотландии объяснил непопадание на ЧМ генетикой

Главный тренер сборной Шотландии по футболу Гордон Страчан выразил мнение, что генетика помешала его игрокам выйти на чемпионат мира 2018 года. Его слова приводит FourFourTwo.

Источник: Reuters

«Мы отстаем от других команд в плане генетики. В завершившемся отборочном турнире ЧМ-2018 у сборной Шотландии была самая низкорослая команда после Испании. Мы знали, что стандартные положения станут для нас проблемой. В итоге нам забили с них оба гола. Мы не можем изменить генетику», — посетовал Страчан.

8 октября шотландцы сыграли вничью с командой Словении (2:2). Оба мяча словенцев были забиты после розыгрыша стандартных положений. Ничья не позволила сборной Шотландии занять второе место в группе F и продолжить борьбу за выход на чемпионат мира-2018 в стыковых матчах.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В данный момент на мировое первенство помимо России, как страны-хозяйки турнира, квалифицировались 14 сборных — Бельгии, Бразилии, Египта, Мексики, Польши, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии и Коста-Рики.

Словения 2:2
Первый тайм: 0:1
Шотландия
8.10.2017, 19:00 Отборочный турнир: Группа F Stozice Stadium
Главные тренеры
Сречко Катанец Гордон Стракан
Голы
52′ Роман Безяк  
72′ Роман Безяк  
  Ли Гриффитс 32′
  Роберт Снодграсс 88′
Составы
Ян Облак  
Боян Йокич  
90+1′ 90+2′ Боштьян Цесар (к)  
Миха Мевля  
Ясмин Куртич  
57′ Райко Ротман  
90+1′ Беньямин Вербич  
Йосип Иличич  
45′ Альяж Струна  
Нейц Скубиц  
45′ Ян Репас  
Роман Безяк  
89′ Тим Матавж  
Амадей Ветрих  
  Крейг Гордон
  Эндрю Робертсон
  Кристоф Берра 90+1′
  Чарли Малгрю 83′
  Даррен Флетчер (к)
  Мэтт Филлипс
  Барри Бэннан
  Ли Гриффитс
  Киран Тирни 80′ 5′
  Стивен Флетчер
  Джеймс Макартур 79′ 65′
  Роберт Снодграсс
  Крис Мартин 53′
  Икечи Анья
Статистика
3 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 13
8 Удары в створ 5
10 Угловые 4
18 Фолы 7
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Юнас Эрикссон (Швеция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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