Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Порошенко подписал законы о пенсионной реформе на Украине
СМИ узнали о расчетах стрелка из Лас-Вегаса перед атакой
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Молдавия
Австрия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Сербия
Грузия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Уэльс
Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Албания
Италия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Македония
Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Израиль
Испания
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Финляндия
Турция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Украина
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Исландия
Косово
Все события
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Будапешт просит Москву о союзе против Киева — СМИ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
«Не подчинились требованиям»: в Госдуме о казни россиян в Сирии
Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье
Ходорковский, поздравляя Путина, пожелал ему отделить себя от РФ
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
17«Спартак» обыграл «Урал» в матче РФПЛ
17Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы
11:46 (мск), источник: Р-Спорт

Украинские футболисты получат двойные премиальные за победу над хорватами

МОСКВА, 9 окт — Р-Спорт. Футболисты сборной Украины получат двойные премиальные за победу над командой Хорватии в заключительном матче группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года, сообщает ua-football.com со ссылкой на телеканал «Футбол-1».

Источник: Reuters

Перед заключительным туром в группе I лидирует команда Исландии (19 очков), следом идут сборные Хорватии и Украины (по 17), но хорваты выше в турнирной таблице по дополнительным показателям. Встреча сборных Украины и Хорватии состоится в понедельник в Киеве.

Футбол
ЧМ-2018. Отборочные. Европа
Группа I, 9.10.2017, 21:45
Украина
-Хорватия-

По сообщению источника, двойные премиальные команде Андрея Шевченко пообещал глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

Победители девяти групп в европейской отборочной зоне получат прямые путевки на чемпионат мира-2018. Лучшие восемь сборных из числа тех, что займут вторые места в своих группах, продолжат борьбу за путевки на турнир в стыковых матчах.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале
Сборная Польши квалифицировалась на чемпионат мира 2018 года
Неймар вошел в число 30 претендентов на «Золотой мяч»
Украина хочет в Россию. Анонс решающих матчей отбора ЧМ-2018
Халеп возглавила рейтинг WTA, Шарапова вошла в топ-100
СМИ: Сборная Англии опасается шпионажа российских спецслужб
Передача Бучневича помогла «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»
Новости
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры Звезда таких культовых лент, как «Однажды в Америке» и «Соломенные псы», больше не будет сниматься в кино
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь