Украинские футболисты получат двойные премиальные за победу над хорватами

Источник: Reuters

Перед заключительным туром в группе I лидирует команда Исландии (19 очков), следом идут сборные Хорватии и Украины (по 17), но хорваты выше в турнирной таблице по дополнительным показателям. Встреча сборных Украины и Хорватии состоится в понедельник в Киеве.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа I, 9.10.2017, 21:45 Украина - Хорватия -

По сообщению источника, двойные премиальные команде Андрея Шевченко пообещал глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

Победители девяти групп в европейской отборочной зоне получат прямые путевки на чемпионат мира-2018. Лучшие восемь сборных из числа тех, что займут вторые места в своих группах, продолжат борьбу за путевки на турнир в стыковых матчах.