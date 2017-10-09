«Это не трагедия». Тренер сборной Уругвая — о ситуации Месси

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Перед матчами заключительного тура отборочного цикла в Южной Америке подопечные Хорхе Сампаоли занимают шестое место в турнирной таблице.

В финальную стадию турнира в России от Южной Америки напрямую попадут четыре лучшие сборные, а команда, занявшая пятое место, сыграет стыковые матчи с представителем Океании.

«Если он пропустит чемпионат мира, то это не станет трагедий, — говорит специалист. — Конечно, многим хочется увидеть его на турнире. То же самое касается меня. С другой стороны, в истории футбола хватает великих игроков, которые так и не смогли выиграть чемпионат мира. Но это не принижает их величия. По крайней мере, в моих глазах. Кроме того, его карьера еще не вышла на финишную прямую, поэтому шансы стать чемпионом мира действительно есть.

Согласен, у сборной Аргентины большие проблемы, но если они обеспечат себе путевку в Россию, то войдут в число фаворитов. Это однозначно. Но я хочу сказать вам, что даже такой великий игрок, как Лионель Месси не может решить все проблемы. Все-таки, футбол — командный вид спорта. Никто не говорил, что будет просто. Иногда самые великие не могут справиться с задачей. Да, есть статистика, и если взглянуть на его цифры, то можно остаться под впечатлением. Однако, есть и другая сторона медали — команда пока не обеспечила себе выход на турнир.