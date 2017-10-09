«Это не трагедия». Тренер сборной Уругвая — о ситуации Месси
Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарез высказался о ситуации аргентинской команды, которая ведет борьбу за выход на ЧМ-2018 в России.
Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарез высказался о ситуации аргентинской команды, которая ведет борьбу за выход на ЧМ-2018 в России.
Перед матчами заключительного тура отборочного цикла в Южной Америке подопечные Хорхе Сампаоли занимают шестое место в турнирной таблице.
В финальную стадию турнира в России от Южной Америки напрямую попадут четыре лучшие сборные, а команда, занявшая пятое место, сыграет стыковые матчи с представителем Океании.
«Если он пропустит чемпионат мира, то это не станет трагедий, — говорит специалист. — Конечно, многим хочется увидеть его на турнире. То же самое касается меня. С другой стороны, в истории футбола хватает великих игроков, которые так и не смогли выиграть чемпионат мира. Но это не принижает их величия. По крайней мере, в моих глазах. Кроме того, его карьера еще не вышла на финишную прямую, поэтому шансы стать чемпионом мира действительно есть.
Согласен, у сборной Аргентины большие проблемы, но если они обеспечат себе путевку в Россию, то войдут в число фаворитов. Это однозначно. Но я хочу сказать вам, что даже такой великий игрок, как Лионель Месси не может решить все проблемы.
Конечно, статистка помогает игроку войти в историю. Но в других случаях этого не хватает для достижения командных целей. Сейчас ситуация такова,