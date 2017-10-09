«Екатеринбург Арена» признана самым «чокнутым» стадионом мира

Источник: УралИнформБюро

Стадион «Екатеринбург Арена» стал самым «чокнутым» в мире. Так считают журналисты британского издания The Telegraph, передает «Уралинформбюро».

«Вот оно. Трибуны вне стадиона, на котором мы увидим четыре матча группового турнира следующим летом. Очень эксцентрично» — прошлись корреспонденты по «ушам» уральской арены.

После екатеринбургского стадиона журналисты решили вспомнить и другие странные спортивные сооружения. Так, в списке сразу два южнокорейских стадиона — у одного крыша «не до конца открыта», у второго ее «сносит ветром».