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09:46 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Екатеринбург Арена» признана самым «чокнутым» стадионом мира

По версии британцев.

Источник: УралИнформБюро

Стадион «Екатеринбург Арена» стал самым «чокнутым» в мире. Так считают журналисты британского издания The Telegraph, передает «Уралинформбюро».

«Вот оно. Трибуны вне стадиона, на котором мы увидим четыре матча группового турнира следующим летом. Очень эксцентрично» — прошлись корреспонденты по «ушам» уральской арены.

После екатеринбургского стадиона журналисты решили вспомнить и другие странные спортивные сооружения. Так, в списке сразу два южнокорейских стадиона — у одного крыша «не до конца открыта», у второго ее «сносит ветром».

Стоит отметить, уже определены 15 команд участниц ЧМ-2018. В списке: Египет, Польша, Коста-Рика, Нигерия, Испания, Германия — действующие чемпионы мира, Англия, Бельгия, Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Южная Корея, Саудовская Аравия. На правах хозяйки чемпионата выступит сборная Россия. Уже известно, что играть на самом чокнутом стадионе в мире россияне не будут. Основная жеребьевка игр пройдет в декабре, передает «Уралинформбюро».

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