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01:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Польша — на чемпионате мира, Шотландия повторяет русский Марибор

В воскресенье в трех группах европейского отборочного турнира ЧМ-2018 прошли заключительные туры.

Источник: Спорт-Экспресс

Группа С
ВОСПИТАННИК «ЗЕНИТА» ЗАБИВАЕТ НЕМЦАМ

Германия — Азербайджан — 5:1 (Горецка, 8, 66. Вагнер, 54. Рюдигер, 64. Эмре Джан, 81 — Шейдаев, 34).

Немцы полурезервным составом, похожим на тот, что выступал на Кубке конфедераций, разгромили Азербайджан, но это мало кого волнует. Разве что любопытно взглянуть на блестящий гол Эмре Джана.

Гораздо интереснее, что сборная Германии пропустила дома! Это уникальное событие произошло впервые с 29 мая 2016 года. Семиматчевую сухую серию прервал хорошо нам знакомый Рамиль Шейдаев. 21-летний петербуржец и воспитанник «Зенита» выигрывал золото и серебро чемпионатов Европы с юношескими сборными России, но в прошлом году решил сменить футбольное гражданство и стал защищать цвета исторической родины. В воскресенье Шейдаев впервые отличился за национальную команду — и сразу на поле действующих чемпионов мира!

Ах да, немцы одержали 16-ю победу подряд в матчах отборочных турниров ЧМ.

Норвегия — Северная Ирландия — 1:0 (Брант, 71, в свои ворота).
Чехия — Сан-Марино — 5:0 (Крменчик, 8, 23. Копиц, 27. Новак, 71. Кадлец, 83).

Другие матчи этой группы не решали вообще ничего. Резервный состав чехов покуражился над Сан-Марино, но сами чехи с третьего места не сдвинулись. А Северная Ирландия к моменту начала игры с Норвегией уже знала, что попадет в стыковые матчи, поэтому и этот результат только для галочки.

Группа Е
ЛЕВАНДОВСКИ ОБНОВЛЯЕТ РЕКОРД

Дания — Румыния — 1:1 (Эриксен, 59, с пенальти — Деак, 88). Удаление: Ганеа (Румыния), 63

Никто не сомневался, что поляки займут первое место в секстете — им надо было лишь добиться домашней ничьей с черногорцами, но и этого не понадобилось, потому что их прямые конкуренты датчане упустили победу над Румынией. При этом скандинавы с середины второго тайма играли в большинстве, но не удержали преимущество.

Хорошо хоть ничья не подорвала вероятность участия датчан в стыковых матчах — 20 очков им хватит, чтобы пробиться в восьмерку лучших серебряных призеров.

Польша — Черногория — 4:2 (Мачиньски, 6. Грощицки, 16. Левандовски, 85. Стойкович, 87, в свои ворота — Мугоша, 78. Томашевич, 83).

Сами поляки решили свою задачу за четверть часа. Во второй игре подряд отличился лидер «Халла» Грощицки, и снова в дебюте встречи.

Однако черногорцы, у которых оставались теоретические шансы на попадание в «стыки», во втором тайме вернулись в игру благодаря прекрасному голу через себя Мугоши (и ужасной обороне поляков при «стандартах»).

Вскоре Томашевич с передачи динамовца Бечирая сравнял счет, а затем на авансцену вышел главный польский футболист современности. Левандовски не только забил победный мяч, но и опять обновил рекорд по числу голов в отдельно взятом отборочном турнире. Правда, Криштиану Роналду во вторник может догнать и перегнать форварда «Баварии».

Казахстан — Армения — 1:1 (Турысбек, 61 — Мхитарян, 26).

Армения закончила катастрофический отборочный турнир ничьей в гостях у слабейшей команды группы. Генрих Мхитарян и компания набрали всего семь очков. Для сравнения, отбор ЧМ-2014 армяне закончили с 13 очками — в трех очках от второго места.

Группа F
КРАХ ТАРТАНОВОЙ АРМИИ

Словения — Шотландия — 2:2 (Безяк, 52, 72 — Гриффитс, 32. Снодграсс, 88). Удаление: Цесар, 90+2 (Словения).
Словакия — Мальта — 3:0 (Немец, 33, 62. Дуда, 69).

У России есть свой Марибор, а у Шотландии теперь — своя Любляна. Британцам нужно было лишь победить Словению, чтобы гарантировать себе участие в стыковых матчах. И к перерыву все шло по плану — Гриффитс открыл счет.

Но к середине второго тайма Словения забила дважды подряд, а в параллельной игре Словакия обеспечила себе победу над Мальтой. Шотландия сподобилась только на красивый гол Снодграсса, хотя словенцы всеми силами пытались помочь британцам и в концовке — сперва Мевля чуть не срезал мяч в свои ворота, а затем красную карточку получил Цесар. Но это британцам не помогло — они снова остаются без чемпионата мира, хотя подобрались к нему вплотную.

В Шотландии уже нашли виновных — это розовые футболки.

Литва — Англия — 0:1 (Кейн, 27, с пенальти).

«Лучший способ его остановить — просто не пускать на стадион», — шутил на предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Литвы Эдгарас Янкаускас. Но балтийская сборная почему-то не закрыла калитку на вильнюсскую арену, за что была неминуемо наказана: Кейн реализовал 11-метровый в середине первого тайма и продолжил свою фантастическую голевую серию.

Англия не знает поражений на протяжении 21 отборочного матча чемпионатов мира. Увы для британцев, в следующий раз эта серия продолжится нескоро.

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