Древний египтянин. 44-летний вратарь хочет сыграть в России

Источник: Спорт-Экспресс

Вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари может стать самым возрастным футболистом в истории чемпионатов мира. Сегодня он помог египтянам победить Конго (2:1) и выйти в финальную стадию чемпионата мира, впервые с 1990 года. 15 января ему исполнится 45 лет, и, если он поедет на ЧМ-2018, то побьет рекорд колумбийца Фарида Мондрагона, сыгравшего на ЧМ-2014 в возрасте 43 лет и 3 дней.

Начиная рассказ о впечатляющем достижении Эль-Хадари, можно, конечно, использовать сборник журналистских штампов и заявить, что герой дня шел к этому событию всю жизнь. По факту же, при всей уникальности, это лишь строчка в богатом послужном списке человека, давно ставшего легендой африканского футбола.

Свою историю Эссам начал писать в родном Думьяте — городе знаменитых восточных сладостей, который в средние века был одной из целей Крестовых походов. Владение крепостью означало контроль над Нилом.

Столетия спустя, чтобы снискать уже футбольную славу, Эль-Хадари пришлось отправиться вверх по великой реке — в Каир. Лучший клуб Египта «Аль-Ахли» был именно тем, что требовалось будущей звезде. За 12 лет в этой команде он выиграл все, что только можно: завоевал семь чемпионских титулов, по четыре Кубка и Суперкубка Египта, стал бронзовым призером клубного чемпионата мира и трижды поднимал над головой трофеи африканской Лиги чемпионов и Суперкубка КАФ. В последнем из перечисленных турниров даже гол забил. Пусть и во многом случайно, но именно его неожиданный штрафной со своей половины поля при счете 2:1 решил судьбу дуэли с южноафриканским «Кайзер Чифс».

«Их не считают звездами, потому что они не хотят уезжать из своей страны, — заявил десять лет назад в интервью коллеге Александру Просветову знаменитый французский тренер Мишель Идальго. — В результате у них нет всемирной известности. Им и на родине очень хорошо платят».

Вам эта оценка египетских игроков никого не напоминает? В той же беседе тренер-победитель Euro-1984 наградил непривычно надежного по африканским меркам Эль-Хадари самыми лестными эпитетами.

Но в 35 лет вратарь решил опровергнуть тезисы маститого специалиста и круто поменять свою жизнь. Настолько, что его имя узнал весь футбольный мир.

Сославшись на правило ФИФА, согласно которому игрок может беспрепятственно покинуть свой клуб после определенного числа сезонов, Эль-Хадари уехал в Швейцарию, хотя у него был действующий контракт. Говорят, на этот шаг вратаря-ветерана подбил президент «Сьона» Кристиан Константен, который когда-то в Москве измерял высоту ворот перед матчем со «Спартаком».

«Аль-Ахли» обиделся. Клуб не устроили ни сам факт отъезда основного вратаря, ни полученная компенсация в 300 тысяч евро. ФИФА в этом деле взял сторону египтян, втрое увеличив компенсационные выплаты, запретил «Сьону» в течение года регистрировать новых футболистов, а Эль-Хадари дисквалифицировали на четыре месяца. Всего же он провел в новом клубе один сезон и 32 матча.

Помимо известности из Швейцарии ветеран привез домой Кубок этой страны. Но в родном «Аль-Ахли» бывшего кумира предали анафеме и даже требовали исключить из сборной Египта.

Конечно, никто этого делать не стал. Эль-Хадари, даже несмотря на скандальный отъезд в Швейцарию, считался достоянием нации. Из семи завоеванных «фараонами» Кубков Африки 44-летний вратарь имеет прямое отношение к четырем! А настоящий звездный час наступил в 2006-м. Тогда все сошлось воедино — юбилейный 25-й турнир, родные стены, 80 тысяч зрителей на финальном матче в Каире и, как вишенка на торте, триумфальная серия пенальти, по ходу которой Эссам отразил удары ивауарийцев Дрогба и Коне.

Царствование «фараонов» растянулось на шесть лет. Еще дважды Эль-Хадари первым поднимал над головой заветный трофей, будучи капитаном сборной. В решающих сражениях египтяне укладывали на лопатки Камерун и Гану, побеждая с одинаковым счетом 1:0, а их стража ворот признавали лучшим голкипером турнира.

Может ли история повториться? Это было бы слишком красиво, но почему нет! Многие считали, что для Эль-Хадари нынешний турнир станет лебединой песней, однако он мечтает о большем, ведь у него есть 37 трофеев.

Есть, правда, одна досада — Эссам никогда не играл на чемпионатах мира. «Я горжусь своей карьерой, но Кубок мира — это что-то особенное для любого игрока», — сказал голкипер летом в интервью официальному сайту ФИФА. В октябре он защищал ворота «фараонов» в двух победных матчах отборочного цикла ЧМ-2018, где его команда возглавляет таблицу со стопроцентным результатом.

«Возраст — это просто цифры, и пока есть возможность, буду делать все, чтобы остаться на вершине», — говорит Эль-Хадади.