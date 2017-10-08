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Германия5
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Норвегия1
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Дания1
Румыния1
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Казахстан1
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01:16 (мск), источник: ТАСС

Сборная Германии разгромила команду Азербайджана в матче отбора ЧМ-2018

ТАСС, 8 октября. Сборная Германии одержала крупную победу над командой Азербайджана со счетом 5:1 в домашнем матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Леон Горецка (8-я, 66-я минуты), Сандро Вагнер (54) и Эмре Джан (81), у гостей отличился Рамиль Шейдаев (34), еще один мяч защитник азербайджанцев Бадави Гусейнов отправил в собственные ворота (64). Сборная Германии установила рекорд по количеству голов в одном европейском отборочном цикле, забив 43 мяча. Предыдущее достижение принадлежало сборной Испании, которая в отборочном турнире чемпионата Европы 2000 года отметилась 42 голами.

В других матчах группы C сборная Северной Ирландии проиграла команде Норвегии — 0:1, чешские футболисты разгромили представителей Сан-Марино — 5:0.

В турнирной таблице группы первое место с 30 очками заняла сборная Германии, которая ранее уже обеспечила себе участие в финальном раунде чемпионата мира. Немецкие футболисты одержали в группе 10 побед из 10 возможных. Второй стала команда Северной Ирландии (19), которая сыграет в стыковых матчах за право принять участие в мировом первенстве следующего года, далее идут сборные Чехии (15), Норвегии (13), Азербайджана (10) и Сан-Марино (0).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Германия 5:1
Первый тайм: 1:1
Азербайджан
8.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа C Fritz-Walter-Stadion
Главные тренеры
Йоахим Лев Роберт Просинечки
Голы
9′ Леон Горецка 8
54′ Сандро Вагнер 9
64′ Антонио Рюдигер 16
66′ Леон Горецка 8
81′ Эмре Джан 14
  Рамиль Шейдаев 34′
Составы
Бернд Лено 12
Джошуа Киммих 18
Юлиан Брандт 20
Лерой Сане 23
Леон Горецка 8
Сандро Вагнер 9
Ларс Штиндль 13
Эмре Джан 14
36′ Шкодран Мустафи 2
Маттиас Гинтер 4
22′ Никлас Зюле 17
Антонио Рюдигер 16
69′ Томас Мюллер (к) 13
Амин Юнес 15
1 Камран Агаев
3 Магомед Мирзабеков
18 Тамкин Халилзаде
6 Бадави Гусейнов
15 Руслан Абышов
19 Рахид Амиргулиев (к)
20 Ришард Алмейда 45+1′
2 Гара Гараев
22 Афран Исмаилов 77′
10 Руслан Гурбанов
16 Джавид Гусейнов 69′
13 Дмитрий Назаров
11 Рамиль Шейдаев 87′
9 Намик Алескеров
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 6
9 Удары в створ 2
5 Угловые 3
5 Фолы 4
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Андрис Трейманис (Латвия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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