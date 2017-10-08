Сборная Германии разгромила команду Азербайджана в матче отбора ЧМ-2018

В составе хозяев забитыми мячами отметились Леон Горецка (8-я, 66-я минуты), Сандро Вагнер (54) и Эмре Джан (81), у гостей отличился Рамиль Шейдаев (34), еще один мяч защитник азербайджанцев Бадави Гусейнов отправил в собственные ворота (64). Сборная Германии установила рекорд по количеству голов в одном европейском отборочном цикле, забив 43 мяча. Предыдущее достижение принадлежало сборной Испании, которая в отборочном турнире чемпионата Европы 2000 года отметилась 42 голами.

В других матчах группы C сборная Северной Ирландии проиграла команде Норвегии — 0:1, чешские футболисты разгромили представителей Сан-Марино — 5:0.

В турнирной таблице группы первое место с 30 очками заняла сборная Германии, которая ранее уже обеспечила себе участие в финальном раунде чемпионата мира. Немецкие футболисты одержали в группе 10 побед из 10 возможных. Второй стала команда Северной Ирландии (19), которая сыграет в стыковых матчах за право принять участие в мировом первенстве следующего года, далее идут сборные Чехии (15), Норвегии (13), Азербайджана (10) и Сан-Марино (0).