Футболисты сборной Египта получат по $83 тысячи за выход на ЧМ-2018

Об этом сообщила в электронной версии газета «Аль-Ватан» после того, как сборная Египта досрочно обеспечила участие в финальной части чемпионата мира.

В матче отборочного турнира в африканской зоне в Александрии команда Египта одержала победу над сборной Конго со счетом 2:1. Оба мяча у хозяев поля забил Мохамед Салах. Победный гол игрок английского «Ливерпуля» Салах провел с 11-метрового, назначенного в компенсированное время.

Также отмечается, что главный тренер сборной Египта, аргентинский специалист Эктор Купер за попадание на чемпионат мира получит единовременное вознаграждение в размере 500 тыс. долларов.

В турнирной таблице группы E сборная Египта набрала 12 очков и за тур до конца соревнований гарантировала себе первое место и путевку на чемпионат мира. Второе место занимает сборная Уганды (8), третье — Ганы (6), четвертое — Конго (1).