Футболисты сборной Египта получат по $83 тысячи за выход на ЧМ-2018
КАИР, 8 октября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах
КАИР, 8 октября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах
Об этом сообщила в электронной версии газета «Аль-Ватан» после того, как сборная Египта досрочно обеспечила участие в финальной части чемпионата мира.
В матче отборочного турнира в африканской зоне в Александрии команда Египта одержала победу над сборной Конго со счетом 2:1. Оба мяча у хозяев поля забил Мохамед Салах. Победный гол игрок английского «Ливерпуля» Салах провел с 11-метрового, назначенного в компенсированное время.
Также отмечается, что главный тренер сборной Египта, аргентинский специалист Эктор Купер за попадание на чемпионат мира получит единовременное вознаграждение в размере 500 тыс. долларов.
В турнирной таблице группы E сборная Египта набрала 12 очков и за тур до конца соревнований гарантировала себе первое место и путевку на чемпионат мира. Второе место занимает сборная Уганды (8), третье — Ганы (6), четвертое — Конго (1).
Сборная Египта в третий раз в своей истории и впервые с 1990 года вышла в финальный турнир чемпионата мира. Сотни тысяч жителей страны в эти минуты заполняют улицы и площади городов и населенных пунктов, чтобы отпраздновать это историческое для Египта спортивное достижение.