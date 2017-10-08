Самая известная российская спортсменка прекрасно одета всегда, даже в пылу борьбы на кортах
Основной вратарь сборной Египта может поехать на ЧМ-2018 в 45 лет
Основной вратарь сборной Египта Эссам
Основной вратарь сборной Египта Эссам
Сегодня он помог египтянам победить Конго (2:1) и выйти в финальную стадию чемпионата мира, впервые с 1990 года. 15 января ему исполнится 45 лет, и, если он поедет на ЧМ-2018, то побьет рекорд колумбийца Фарида Мондрагона, сыгравшего на ЧМ-2014 в возрасте 43 лет и 3 дней.
Большую часть клубной карьеры — с 1996 по 2008 год —