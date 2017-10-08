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22:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Основной вратарь сборной Египта может поехать на ЧМ-2018 в 45 лет

Основной вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари может стать самым возрастным футболистом в истории чемпионатов мира.

Сегодня он помог египтянам победить Конго (2:1) и выйти в финальную стадию чемпионата мира, впервые с 1990 года. 15 января ему исполнится 45 лет, и, если он поедет на ЧМ-2018, то побьет рекорд колумбийца Фарида Мондрагона, сыгравшего на ЧМ-2014 в возрасте 43 лет и 3 дней.

Эль-Хадари дебютировал в сборной Египта в 1996 году и на данный момент провел за нее 156 матчей — это второй в мире показатель среди действующих футболистов после итальянца Джанлуиджи Буффона (172).

Большую часть клубной карьеры — с 1996 по 2008 год — Аль-Хадари провел в «Аль-Ахли». Также в его карьере был ряд других египетских клубов, включая принципиального соперника «Аль-Ахли» «Замалек». Сезон-2008/09 он отыграл в швейцарском «Сьоне», а с 2017 года играет в «Аль-Таавуне» из Саудовской Аравии.

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