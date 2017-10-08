Лория: У нас критикуют абсолютно всех тренеров. И очень часто это незаслуженно

Источник: Vesti.kz

Футболист отметил, что не хотелось бы подводить итоги этого цикла по горячим следам.

— Мне кажется, получился яркий матч с обилием моментов с одной и другой стороны, — начал Лория. — Честно, не хочу много говорить о матче. Хотел бы сказать огромное спасибо нашим болельщикам, потому что очень много критики на нас в последнее время. И было важно сегодня, чтобы люди, пришедшие на стадион, остались довольны и гордились своей сборной. И судя по тому, как нас провожали, мы увидели, что люди довольны, и это самое главное для нас. Несмотря на то, что мы, может быть, не выиграли сегодня, но счастье людей — это в первую очередь, скажем так.

— Вы отметили, что команду критикуют за этот отборочный раунд, а какой итог можете сами подвести?

— Не хотелось бы сейчас. Потому что это после игры по горячим следам. Нужно подумать. У нас есть тренерский штаб, который сделает тщательный анализ и решит, что у нас получилось, а что нет.

— Но очень много критики как раз идет в адрес главного тренера Александра Бородюка.

— У нас критикуют абсолютно всех тренеров, которые приходят. И очень часто это незаслуженно.

Напомним, встреча в Астане завершилась со счетом 1:1. На гол гостей в первом тайме в исполнении Генриха Мхитаряна сборная Казахстана ответила мячом Бауыржана Турысбека, который забил во втором матче подряд.