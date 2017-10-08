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21:57 (мск), источник: Vesti.kz

Лория: У нас критикуют абсолютно всех тренеров. И очень часто это незаслуженно

Капитан и вратарь национальной сборной Казахстана по футболу Давид Лория в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал матч с Арменией, который стал для команды последним в отборочном раунде чемпионата мира-2018.

Источник: Vesti.kz

Футболист отметил, что не хотелось бы подводить итоги этого цикла по горячим следам.

— Мне кажется, получился яркий матч с обилием моментов с одной и другой стороны, — начал Лория. — Честно, не хочу много говорить о матче. Хотел бы сказать огромное спасибо нашим болельщикам, потому что очень много критики на нас в последнее время. И было важно сегодня, чтобы люди, пришедшие на стадион, остались довольны и гордились своей сборной. И судя по тому, как нас провожали, мы увидели, что люди довольны, и это самое главное для нас. Несмотря на то, что мы, может быть, не выиграли сегодня, но счастье людей — это в первую очередь, скажем так.

— Вы отметили, что команду критикуют за этот отборочный раунд, а какой итог можете сами подвести?

— Не хотелось бы сейчас. Потому что это после игры по горячим следам. Нужно подумать. У нас есть тренерский штаб, который сделает тщательный анализ и решит, что у нас получилось, а что нет.

— Но очень много критики как раз идет в адрес главного тренера Александра Бородюка.

— У нас критикуют абсолютно всех тренеров, которые приходят. И очень часто это незаслуженно.

Напомним, встреча в Астане завершилась со счетом 1:1. На гол гостей в первом тайме в исполнении Генриха Мхитаряна сборная Казахстана ответила мячом Бауыржана Турысбека, который забил во втором матче подряд.

В итоге казахстанские футболисты завершили отборочный турнир без побед. За десять игр сборная Казахстана смогла набрать три очка, заняв последнее, шестое, место в группе.

Казахстан 1:1
Первый тайм: 0:1
Армения
8.10.2017, 19:00 Отборочный турнир: Группа E Astana Arena
Главные тренеры
Александр Бородюк Артур Петросян
Голы
62′ Бауыржан Турысбек  
  Генрих Мхитарян 26′
Составы
Давид Лория (к)  
Елдос Ахметов  
24′ Дмитрий Мирошниченко  
Виктор Дмитренко  
Асхат Тагыберген  
Юрий Логвиненко  
Азат Нургалиев  
90′ Роман Муртазаев  
Бауыржан Турысбек  
32′ 75′ Максат Байжанов  
Аслан Дарабаев  
45′ Еркебулан Тунгышбаев  
Сергей Хижниченко  
  Арсен Бегларян
  Оганес Амбарцумян
  Гагик Дагбашян
  Вараздат Ароян
  Генрих Мхитарян (к)
  Артем Симонян 68′
  Артак Григорян
  Саркис Адамян
  Артем Микаэлян 67′
  Гаэль Андонян
  Маркос Пизелли 70′
  Руслан Корян
  Эдгар Малакян 59′
  Камо Оганесян
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 17
5 Удары в створ 6
3 Угловые 6
20 Фолы 13
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александру Тин (Молдавия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Казахстан
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