Рамиль Шейдаев — в стартовом составе Азербайджана на матч с Германией
Стали известны составы Германии и Азербайджана на матч отборочного турнира ЧМ-2018.
Стали известны составы Германии и Азербайджана на матч отборочного турнира ЧМ-2018.
В составе азербайджанцев на поле появится бывший нападающий «Зенита» и молодежной сборной России Рамиль Шейдаев. Также с первых минут на поле появятся воспитанники дагестанского футбола Бавади Гусейнов и Мохаммед Мирзабаев и
Полностью заявки команд выглядят следующим образом:
Германия: Лено — Киммих, Мустафи, Зюле — Брандт, Горецка, Эмре Джан, Мюллер, Сане — Штиндль, Вагнер.
Запасные — Трапп, тер Штеген, Платтенхардт, Гинтер, Хуммельс, Рюдигер, Боатенг, Юнес, Руди.
Азербайджан: Агаев — Мирзабеков, Гусейнов, Абышов, Халилзаде — Исмаилов, Амиргулиев, Гараев, Ришард Алмейда, Гусейнов — Шейдаев.
Запасные — Назиров, Балаев, Пашаев, Аббасов, Садыгов, Гулиев, Алескеров, Дадашов, Гурбанов, Назаров, Мадатов.
Матч Германия — Азербайджан начнется в 21.45 по московскому времени.