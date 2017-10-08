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21:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рамиль Шейдаев — в стартовом составе Азербайджана на матч с Германией

Стали известны составы Германии и Азербайджана на матч отборочного турнира ЧМ-2018.

В составе азербайджанцев на поле появится бывший нападающий «Зенита» и молодежной сборной России Рамиль Шейдаев. Также с первых минут на поле появятся воспитанники дагестанского футбола Бавади Гусейнов и Мохаммед Мирзабаев и экс-защитник «Рубина» Руслан Абышов.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

Германия: Лено — Киммих, Мустафи, Зюле — Брандт, Горецка, Эмре Джан, Мюллер, Сане — Штиндль, Вагнер.

Запасные — Трапп, тер Штеген, Платтенхардт, Гинтер, Хуммельс, Рюдигер, Боатенг, Юнес, Руди.

Азербайджан: Агаев — Мирзабеков, Гусейнов, Абышов, Халилзаде — Исмаилов, Амиргулиев, Гараев, Ришард Алмейда, Гусейнов — Шейдаев.

Запасные — Назиров, Балаев, Пашаев, Аббасов, Садыгов, Гулиев, Алескеров, Дадашов, Гурбанов, Назаров, Мадатов.

Матч Германия — Азербайджан начнется в 21.45 по московскому времени.

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