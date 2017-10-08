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21:25 (мск), источник: ТАСС

Сборная Польши по футболу квалифицировалась на чемпионат мира 2018 года

ТАСС, 8 октября. Сборная Польши одержала победу над командой Черногории со счетом 4:2 в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года и пробилась в финальный раунд соревнований, которые пройдут в России.

Источник: Reuters

Забитыми мячами за хозяев отметились Кшиштоф Мачиньский (6-я минута), Камил Гросицкий (16) и Роберт Левандовский (85), в составе гостей отличились Стефан Мугоша (78) и Никола Вукчевич (83), еще один мяч черногорец Филип Стойкович забил в свои ворота (87). В параллельных матчах группы E сборная Дании обыграла команду Румынии — 1:1, а сборная Армении сыграла вничью с командой Казахстана — 1:1. В итоге сборная Польши заняла первое место в группе с 25 очками и пробилась на чемпионат мира, датчане с 20 очками стали вторыми. Далее в таблице расположились команды Черногории (16), Румынии (13), Армении (7) и Казахстана (3).

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Сборная Польши дебютировала на чемпионатах мира в 1938 году, проиграв на стадии 1/8 финала. На следующем мировом первенстве поляки сыграли в 1974 году, тогда команда смогла завоевать бронзовые медали. Также польские футболисты занимали третье место на турнире в 1982 году. В последний раз сборная Польши играла на чемпионате мира в 2006 году.

Также команда Польши является победителем Олимпиады 1972 года и двукратным серебряным призером Игр (1976, 1992).

Команда Польши стала 14-й, попавшей на чемпионат мира, после сборных России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии и Коста-Рики. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Польша 4:2
Первый тайм: 2:0
Черногория
8.10.2017, 19:00 Отборочный турнир: Группа E PGE Narodowy (National Stadium)
Главные тренеры
Адам Навалка Любиша Тумбакович
Голы
6′ Кшиштоф Мончиньски  
16′ Камиль Грощицки  
85′ Роберт Левандовски  
87′ Филип Стойкович  
  Стефан Мугоша 78′
  Жарко Томашевич 83′
Составы
Войчех Щенсны 1
Бартош Берешински 3
Михал Паздан 2
Камиль Глик 15
Якуб Блащиковски 16
Петр Зелиньски 19
Роберт Левандовски (к) 9
Гжегож Крыховяк 10
45′ Лукаш Пищек 20
Мачей Рыбус 13
90′ Камиль Грощицки 11
Мацей Макушевски 7
90′ Кшиштоф Мончиньски 5
Рафал Вольски 8
1 Даниэль Петкович
2 Филип Стойкович
6 Жарко Томашевич
5 Неманья Миюшкович
21 Эмра Климента
8 Марко Янкович
11 Фатош Бечирай (к) 38′
4 Никола Вукчевич 26′
19 Александр Шчекич
3 Владимир Йовович 77′
9 Стефан Мугоша
20 Мирко Иванич 67′ 53′
18 Сеад Хакшабанович
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 3
5 Угловые 6
8 Фолы 10
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
 Сборная Польши по футболу квалифицировалась на чемпионат мира 2018 года
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