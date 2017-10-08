Сборная Польши по футболу квалифицировалась на чемпионат мира 2018 года

Источник: Reuters

Забитыми мячами за хозяев отметились Кшиштоф Мачиньский (6-я минута), Камил Гросицкий (16) и Роберт Левандовский (85), в составе гостей отличились Стефан Мугоша (78) и Никола Вукчевич (83), еще один мяч черногорец Филип Стойкович забил в свои ворота (87). В параллельных матчах группы E сборная Дании обыграла команду Румынии — 1:1, а сборная Армении сыграла вничью с командой Казахстана — 1:1. В итоге сборная Польши заняла первое место в группе с 25 очками и пробилась на чемпионат мира, датчане с 20 очками стали вторыми. Далее в таблице расположились команды Черногории (16), Румынии (13), Армении (7) и Казахстана (3).

Читайте также Россия не увидит голландцев на чемпионате мира

Сборная Польши дебютировала на чемпионатах мира в 1938 году, проиграв на стадии 1/8 финала. На следующем мировом первенстве поляки сыграли в 1974 году, тогда команда смогла завоевать бронзовые медали. Также польские футболисты занимали третье место на турнире в 1982 году. В последний раз сборная Польши играла на чемпионате мира в 2006 году.

Также команда Польши является победителем Олимпиады 1972 года и двукратным серебряным призером Игр (1976, 1992).