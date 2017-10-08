Словаки заняли второе место в группе и могут сыграть в стыковых матчах отбора ЧМ-2018

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Забитыми мячами отметились Адам Немец (33-я и 62-я минуты) и Ондрей Дуда (69). В другом матче группы F сборная Словении сыграла вничью с командой Шотландии со счетом 2:2. Таким образом, словаки, набрав 18 очков, заняли итоговое второе место, шотландцы стали третьими (18). Сборная Словакии имеет шансы сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира, где примут участие лучшие восемь сборных из занявших вторые места в девяти отборочных группах.

Еще в одном матче группы сборная Англии оказалась сильнее команды Литвы — 1:0. Англичане ранее обеспечили себе первое место в турнирной таблице и путевку на чемпионат мира, теперь в их активе 26 очков. Четвертое место заняла сборная Словении (15), пятое — Литвы (6), шестое — Мальты (1).