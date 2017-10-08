Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польские полицейские сутки издевались над украинкой
Секс сокращает жизнь
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Кто убивает российских офицеров в Сирии
Ходорковский, поздравляя Путина, пожелал ему отделить себя от РФ
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Чехия
Сан-Марино
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Германия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Норвегия
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Дания1
Румыния1
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Казахстан1
Армения1
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Польша4
Черногория2
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Литва0
Англия1
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Словакия3
Мальта0
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Словения2
Шотландия2
Все события
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
СМИ показали способности ракетоносца РФ в 60-секундном видео
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Раскрыт секрет внешней привлекательности
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Куда жаловаться на шумных соседей и строителей
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
11Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы
10Сборная России обыграла Южную Корею в Москве
21:31 (мск), источник: ТАСС

Словаки заняли второе место в группе и могут сыграть в стыковых матчах отбора ЧМ-2018

ТАСС, 8 октября. Сборная Словакии одержала крупную победу над командой Мальты со счетом 3:0 в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу, который пройдет в России.

Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Адам Немец (33-я и 62-я минуты) и Ондрей Дуда (69). В другом матче группы F сборная Словении сыграла вничью с командой Шотландии со счетом 2:2. Таким образом, словаки, набрав 18 очков, заняли итоговое второе место, шотландцы стали третьими (18). Сборная Словакии имеет шансы сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира, где примут участие лучшие восемь сборных из занявших вторые места в девяти отборочных группах.

Еще в одном матче группы сборная Англии оказалась сильнее команды Литвы — 1:0. Англичане ранее обеспечили себе первое место в турнирной таблице и путевку на чемпионат мира, теперь в их активе 26 очков. Четвертое место заняла сборная Словении (15), пятое — Литвы (6), шестое — Мальты (1).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Словакия 3:0
Первый тайм: 1:0
Мальта
8.10.2017, 19:00 Отборочный турнир: Группа F Anton Malatinsky Stadion
Главные тренеры
Ян Козак Пьетро Гедин
Голы
33′ Адам Немец  
62′ Адам Немец  
69′ Ондрей Дуда  
Составы
Мартин Дубравка  
Мартин Шкртел (к)  
Милан Шкриньяр  
Петер Пекарик  
Марек Хамшик  
Станислав Лоботка  
79′ Ондрей Дуда  
Владимир Вайсс  
Адам Немец  
82′ 87′ Томаш Губочан  
Роберт Мазань  
87′ Альберт Руснак  
Ярослав Михалик  
  Эндрю Хогг
  Райан Камиллери
  Андрей Аджус
  Стив Борг
  Джозеф Зерафа 83′
  Райан Фенек
  Альфред Эффьонг
  Стивен Пизани 64′
  Андре Шембри (к) 82′
  Пол Фенек 88′ 30′
  Клайд Борг
  Люк Гамбин 76′
  Клейтон Фаилла
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 2
7 Удары в створ 0
7 Угловые 0
16 Фолы 15
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Словакия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Мальта
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Сборная Польши по футболу квалифицировалась на чемпионат мира 2018 года
Спортдиректор "Зенита" Сарсания будет похоронен 10 октября на кладбище Ракитки
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева
Сборная Польши квалифицировалась на чемпионат мира 2018 года
Источник: «Манчестер Сити» готов приобрести Месси за 400 млн
«Бавария» намерена пригласить Лева на тренерский пост
«Салават Юлаев» забросил три безответные шайбы «Сибири»
Магнитогорский «Металлург» победил «Адмирал»
Новости
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь