Защитника Барселоны и сборной Испании пытаются вывести из равновесия.
Сборная Англии повторила свой рекорд, не проиграв в 21 матче отбора ЧМ подряд
Сборная Англии выиграла у команды Литвы в матче квалификации ЧМ-2018.
Сборная Англии выиграла у команды Литвы в матче квалификации ЧМ-2018.
Встреча проходила в Вильнюсе на стадионе «LFF — Ветра» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
На исходе получаса игры Деле Алли принял мяч в штрафной после передачи Гарри Кейна Кейна, а Овидиус Вербицкас задел его по ноге. Кейн с пенальти сильно пробил в левый нижний угол, мяч срикошетил от штанги и после этого пересёк линию ворот.
Сборная Англии повторила свой рекорд, не проиграв в 21 матче квалификации ЧМ подряд. Такая же серия была у «львов» в период с 1981 по 1993 годы.
|Эдгарас Янкаускас
|Гарет Саутгейт
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|19
|2
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|10
|8
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Орель Гринфельд (Израиль)