Сборная Англии повторила свой рекорд, не проиграв в 21 матче отбора ЧМ подряд

Встреча проходила в Вильнюсе на стадионе «LFF — Ветра» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.



На исходе получаса игры Деле Алли принял мяч в штрафной после передачи Гарри Кейна Кейна, а Овидиус Вербицкас задел его по ноге. Кейн с пенальти сильно пробил в левый нижний угол, мяч срикошетил от штанги и после этого пересёк линию ворот.