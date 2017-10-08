Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польские полицейские сутки издевались над украинкой
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
Навальный оценил результаты акций протеста в России
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Чехия
Сан-Марино
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Германия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Норвегия
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Дания1
Румыния1
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Казахстан1
Армения1
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Польша4
Черногория2
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Литва0
Англия1
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Словакия3
Мальта0
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Словения2
Шотландия2
Все события
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Винтовка "Сумрак": СМИ рассказали о новом рекоде снайперов России
Сеть возмущена откровенными кадрами Штурм - СМИ
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Раскрыт секрет внешней привлекательности
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
11Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы
10Сборная России обыграла Южную Корею в Москве
21:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Англии повторила свой рекорд, не проиграв в 21 матче отбора ЧМ подряд

Сборная Англии выиграла у команды Литвы в матче квалификации ЧМ-2018.

Источник: Reuters

Встреча проходила в Вильнюсе на стадионе «LFF — Ветра» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

На исходе получаса игры Деле Алли принял мяч в штрафной после передачи Гарри Кейна Кейна, а Овидиус Вербицкас задел его по ноге. Кейн с пенальти сильно пробил в левый нижний угол, мяч срикошетил от штанги и после этого пересёк линию ворот.

Сборная Англии повторила свой рекорд, не проиграв в 21 матче квалификации ЧМ подряд. Такая же серия была у «львов» в период с 1981 по 1993 годы.

Литва 0:1
Первый тайм: 0:1
Англия
8.10.2017, 19:00 Отборочный турнир: Группа F LFF Stadium (Vetra Stadium)
Главные тренеры
Эдгарас Янкаускас Гарет Саутгейт
Голы
  Харри Кейн 27′
Составы
Эрнестас Шеткус  
Эдвинас Гирдвайнис  
Вальдемар Боровский  
Витаутас Андрюшкевичюс  
Линас Климавичюс  
Артурас Жулпа  
Овидиус Вербицкас  
Федор Черных (к)  
Арвидас Новиков  
76′ Дарвидас Шярнас  
Дейвидас Матулевичюс  
54′ 90′ Викинтас Сливка  
Каролис Чведукас  
  Джек Батленд
  Гарри Магуайр
  Аарон Крессуэлл
  Киран Триппьер
  Джон Стоунс
  Майкл Кин
  Джордан Хендерсон
  Харри Уинкс
  Харри Кейн (к)
  Деле Алли 81′
  Джесси Лингард
  Маркус Рэшфорд 72′
  Дэниэл Старридж
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 19
2 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 10
8 Фолы 9
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Орель Гринфельд (Израиль)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Литва
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
НовостиМатчиСоставСтатистика
 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева
Сборная Польши квалифицировалась на чемпионат мира 2018 года
Источник: «Манчестер Сити» готов приобрести Месси за 400 млн
«Бавария» намерена пригласить Лева на тренерский пост
«Салават Юлаев» забросил три безответные шайбы «Сибири»
Магнитогорский «Металлург» победил «Адмирал»
Словаки могут сыграть в стыковых матчах отбора ЧМ-2018
Новости
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь