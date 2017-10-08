Сборная Казахстана продлила безвыигрышную серию до 12 матчей

Эта ничья продлила серию Казахстана без побед до двенадцати матчей кряду.



Ранее казахстанские футболисты в матчах квалификации на мировое первенство сыграли вничью с Польшей (2:2) и Румынией (0:0) и уступили Черногории (0:5, 0:3), Дании (1:4, 1:3), Армении (0:2), Польше (0:3) и Румынии (1:3). В товарищеских играх, которые также входят в безвыигрышную серию, Казахстан проиграл Кыргызстану (0:2) и Кипру (1:3).



Последняя победа сборной Казахстана датирована 7 июня 2016 года (товарищеский матч с Китаем — 1:0), в официальном матче — 13 октября 2015 года (отбор на ЕВРО-2016 с Латвией — 1:0).