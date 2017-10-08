Казахстан — Армения 1:1. Пробили дно

В силу разных причин состав команды Александра Бородюка выглядел непривычно, место в воротах на этот раз было доверено Давиду Лория, с первых минут место на поле нашлось и Бауыржану Турысбеку. Как и предполагалось, хозяева пошли вперед с первых минут. Навес со штрафного Азата Нургалиева завершился ударом головой Романа Муртазаева в руки Арсену Бегларяну, в ответ гости усилиями Маркоса Пизелли пробили под перекладину, Лория был на месте. Нургалиев выбежал на Бегларяна, но переиграть его не сумел, последовала атака гостей, и Саргис Адамян в упор не сумел пробить мимо Лория, чуть позже Давид повторил подвиг после удара Артема Симоняна. Был небольшой перерыв, а затем Пизелли отдал мяч вразрез на Генриха Мхитаряна, который реализовал выход один на один — 0:1. Казахстанцы были немного в шоке и надо признать, что инициативой полностью владели армяне, хозяева же начали действовать в своей грубой манере и часто фолить. Ближе к завершению первой половины Юрий Логвиненко после углового пробил головой чуть рядом со штангой, а удар в упор Пизелли чудом отразил Лория.



В перерыве фланговый Еркебулан Тунгышбаев был заменен на Сергея Хижниченко. Казахстанцы вышли с серьезным настроем и хотели отыграться, но армяне пыл быстро остудили. Отличный момент сравнять счет упустил Муртазаев, в упор головой пробивший в Бегларяна. Обе команды старались показывать открытый и атакующий футбол, в результате он был довольно интересный. Симонян издали выстрелил в дальний угол от Лория, но не попал совсем немного. Муртазаев навесил с левого фланга на дальнюю штангу, где Турысбек головой пробил мимо вратаря — 1:1. Это помогло уже хозяевам поверить в себя и идти вперед, создавая опасность. Наставник армян Артур Петросян провел замены, усилив как оборону, так и защиту, по крайней мере, вероятно, он так думал. Последние минуты встречи должны были стать весьма интересными, в целом так и получилось, а все завершилось ничьей.



Таким образом, сборная Казахстана стала последней в группе с тремя очками и без побед.