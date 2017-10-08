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Литва0
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21:18 (мск), источник: Sports.kz

Казахстан — Армения 1:1. Пробили дно

Сборная Казахстана в матче отборочного раунда чемпионата мира-2018 в Астане сыграла вничью с командой Армении — 1:1.

Источник: Sports.kz

В силу разных причин состав команды Александра Бородюка выглядел непривычно, место в воротах на этот раз было доверено Давиду Лория, с первых минут место на поле нашлось и Бауыржану Турысбеку. Как и предполагалось, хозяева пошли вперед с первых минут. Навес со штрафного Азата Нургалиева завершился ударом головой Романа Муртазаева в руки Арсену Бегларяну, в ответ гости усилиями Маркоса Пизелли пробили под перекладину, Лория был на месте. Нургалиев выбежал на Бегларяна, но переиграть его не сумел, последовала атака гостей, и Саргис Адамян в упор не сумел пробить мимо Лория, чуть позже Давид повторил подвиг после удара Артема Симоняна. Был небольшой перерыв, а затем Пизелли отдал мяч вразрез на Генриха Мхитаряна, который реализовал выход один на один — 0:1. Казахстанцы были немного в шоке и надо признать, что инициативой полностью владели армяне, хозяева же начали действовать в своей грубой манере и часто фолить. Ближе к завершению первой половины Юрий Логвиненко после углового пробил головой чуть рядом со штангой, а удар в упор Пизелли чудом отразил Лория.

В перерыве фланговый Еркебулан Тунгышбаев был заменен на Сергея Хижниченко. Казахстанцы вышли с серьезным настроем и хотели отыграться, но армяне пыл быстро остудили. Отличный момент сравнять счет упустил Муртазаев, в упор головой пробивший в Бегларяна. Обе команды старались показывать открытый и атакующий футбол, в результате он был довольно интересный. Симонян издали выстрелил в дальний угол от Лория, но не попал совсем немного. Муртазаев навесил с левого фланга на дальнюю штангу, где Турысбек головой пробил мимо вратаря — 1:1. Это помогло уже хозяевам поверить в себя и идти вперед, создавая опасность. Наставник армян Артур Петросян провел замены, усилив как оборону, так и защиту, по крайней мере, вероятно, он так думал. Последние минуты встречи должны были стать весьма интересными, в целом так и получилось, а все завершилось ничьей.

Таким образом, сборная Казахстана стала последней в группе с тремя очками и без побед.

Казахстан 1:1
Первый тайм: 0:1
Армения
8.10.2017, 19:00 Отборочный турнир: Группа E Astana Arena
Главные тренеры
Александр Бородюк Артур Петросян
Голы
62′ Бауыржан Турысбек  
  Генрих Мхитарян 26′
Составы
Давид Лория (к)  
Елдос Ахметов  
24′ Дмитрий Мирошниченко  
Виктор Дмитренко  
Асхат Тагыберген  
Юрий Логвиненко  
Азат Нургалиев  
90′ Роман Муртазаев  
Бауыржан Турысбек  
32′ 75′ Максат Байжанов  
Аслан Дарабаев  
45′ Еркебулан Тунгышбаев  
Сергей Хижниченко  
  Арсен Бегларян
  Оганес Амбарцумян
  Гагик Дагбашян
  Вараздат Ароян
  Генрих Мхитарян (к)
  Артем Симонян 68′
  Артак Григорян
  Саркис Адамян
  Артем Микаэлян 67′
  Гаэль Андонян
  Маркос Пизелли 70′
  Руслан Корян
  Эдгар Малакян 59′
  Камо Оганесян
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 17
5 Удары в створ 6
3 Угловые 6
20 Фолы 13
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александру Тин (Молдавия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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