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01:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Украина хочет в Россию

Последние матчи групповых турниров в Европе и Южной Америке таят несколько масштабных интриг.

Источник: Спорт-Экспресс

АДВОКАТ НЕ ВЕРИЛ В 8:0

Интриг могло быть больше, да оплошал Люксембург. Месяц назад сборная миниатюрного герцогства стоически отбилась от французов, сыграв на их поле вничью 0:0, и собиралась проделать то же самое в гостях у шведов. Но штамповать сенсации «по заказу» люксембуржцы не умеют, и стоило им чуть-чуть возомнить о своих возросших способностях противостоять топ-командам, как их тут же вернули к реальности — Швеция забила в ворота карликов восемь безответных мячей. А ведь на них так рассчитывал партнер по Бенилюксу! Теперь же голландцам, чтобы обогнать шведов в таблице, надо обыграть их со счетом 7:0. В футболе, конечно, случается всякое (вспомним полуфинал ЧМ-2014 или ответный матч Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ»), но в нынешнем состоянии сборная Голландии вряд ли смогла бы одолеть скандинавов и с менее крупным счетом — 3:0, 4:0, не говоря уже о семи голах…

Забавный случай, кстати, произошел с Диком Адвокатом. Голландского тренера накануне матчей 9-го тура полушутя спросили: как он будет выходить из положения, если Швеция выиграет у Люксембурга 8:0. Адвокат, не дослушав, выпалил: «Что за глупости? 8:0? Я не верю, что это возможно». После тура ему, разумеется, напомнили этот случай. Смущенный тренер смог вымолвить лишь: «Странно все это. Такие результаты редко встречаются в современном футболе. 8:0… Кто бы мог подумать?».

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ДЕЛЕНИЕ СТОЛБИКОМ

Математические расклады сопутствуют и матчу с участием валлийцев. Уэльс может сыграть вничью с Ирландией, но только результативную, чтобы при возможном равенстве опередить среди вторых команд групп хорватов по количеству забитых мячей. Разность у валлийцев сейчас 7−5, у Хорватии 6−4. У шотландцев перед воскресной игрок было 8−9. У сербов 13−10 и на очко больше, однако поражение от Грузии с разрывом в 2 гола отбросит назад уже их. Разберетесь без поллитра?

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХОРВАТОВ

Да-да, хорваты тоже рискуют стать «девятыми лишними», если устроятся на Украине, скажем, на 0:0. Потому решающее сражение в группе I обретает колоссальную интригу: обеим командам необходимо побеждать. Стартовая диспозиция у украинцев лучше, и не только из-за фактора родных стен. Хорошо известно, что хорваты категорически не умеют показывать максимум способностей в главных матчах, отчего и не завоевывали до сих пор никаких медалей, хотя не раз приезжали на крупные турниры едва ли не главными их фаворитами. Кроме того, под вопросом участие Манджукича, получившего весьма болезненное повреждение в игре с финнами. После нее, кстати, был отправлен в отставку Анте Чачич и готовить сборную доверили Златко Даличу, работавшему прежде где-то на Ближнем Востоке.

Досужие бредни о том, что украинцы могут бойкотировать чемпионат мира в России, давным-давно отброшены в сторону, а сами футболисты и их наставник Андрей Шевченко не раз и не два заявляли о своем желании провести первый месяц следующего лета в наших краях. В составе сборной Украины произошла своеобразная рокировка: отбыли дисквалификацию и возвращаются в строй Коваленко и Зинченко, а их места на «скамейке штрафников» заняли Ордец и Кравец.

КРИШТИАНУ ПРОТИВ РЕКОРДСМЕНОВ

Борьба за первое место теоретически продолжается в четырех европейских группах, практически же — лишь в одной. Все-таки французы не настолько бестолковы, чтобы после Люксембурга не обыграть дома еще и белорусов, а исландцы заведомо сильнее косоваров и избавлены от такого недуга, как недооценка соперника. Да и Сербия, если не станет валять дурака, обязана превзойти Грузию — опять же, в родных стенах. Поэтому, скажем так, концентрированный, 100-процентный спор за выход на ЧМ из группы, а не через стыки пойдет лишь в очной схватке Португалии и Швейцарии. Хозяевам во главе с Криштиану Роналду, продолжающим бить рекорды результативности в отборочных циклах, требуются три очка, гостей устроит ничья. Швейцарцы, кстати, наряду с немцами не потеряли до сих пор ни одного очка, и хотя в подобных ситуациях исторические достижения вторичны, можно предположить, что отсиживаться все 90 минут у своих ворот команда Владимира Петковича не станет, хоть и славится, прежде всего, поставленной игрой в обороне.

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ЗАПЛАЧЕТ ЛИ АРГЕНТИНА?

И другой гений современного футбола пока лишь мечтает о поездке в Россию следующим летом. Месси и компании, пожалуй, попроще: их соперник в заключительном туре — не прямой конкурент, а лишившийся шансов на «призовые» места Эквадор, который, к тому же, проиграл 5 матчей подряд и выглядит сейчас скверно. Это не избавляет аргентинцев от необходимости сыграть, наконец, как они умеют и, главное, забивать. У них ведь серия немногим краше: 4 игры без побед, а единственный гол в них — дома Венесуэле.

Выигрыш у Эквадора, скорей всего, напрямую выведет Аргентину на ЧМ, поскольку их соседи Перу и Колумбия будут топить друг друга, а чилийцев ждут бразильцы, которым есть за что бороться. Во-первых, Чили — единственный супостат в нынешнем отборе, с кем у Бразилии отрицательный баланс, а во-вторых, милейшее дело — одолеть чемпиона континента и не пустить его на ЧМ, исходя и из того соображения, чтобы не путался там под ногами. А то жребий любит сводить их в плей-офф, и пускай пока всегда побеждали бразильцы, когда-нибудь эта череда все равно прервется. Превентивные меры в виде победы в предстоящем матче помогут отложить этот черный день на несколько лет.

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