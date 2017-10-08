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18:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Игроки и тренеры сборной Габона отравились перед матчем с Марокко

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамейянг перед гостевым матчем отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборной Марокко, который состоялся накануне, сообщил, что часть игроков и тренеров национальной команды отравилась апельсиновым соком.

Источник: AFP 2017

«У половины команды и тренерского штаба расстройство желудка. Невероятно, ведь это происходит в день игры. Очень плохо. Проклятый апельсиновый сок!» — написал Обамейянг в своём «твиттере».

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Сборная Габона уступила команде Марроко со счётом 0:3 и потеряла даже теоретические шансы на выход в финальную стадию ЧМ-2018. Обамейянг вышел в стартовом составе и отыграл полный матч.

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