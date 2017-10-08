Защитника Барселоны и сборной Испании пытаются вывести из равновесия.
Игроки и тренеры сборной Габона отравились перед матчем с Марокко
Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Габона
Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Габона
«У половины команды и тренерского штаба расстройство желудка. Невероятно, ведь это происходит в день игры. Очень плохо. Проклятый апельсиновый сок!» — написал Обамейянг в своём «твиттере».
Сборная Габона уступила команде Марроко со счётом 0:3 и потеряла даже теоретические шансы на выход в финальную стадию ЧМ-2018. Обамейянг вышел в стартовом составе и отыграл полный матч.