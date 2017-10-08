Подопечный Слуцкого Грощицки — в «старте» Польши на матч с Черногорией
Стали известны составы Польши и Черногории на матч отборочного турнира ЧМ-2018.
Стали известны составы Польши и Черногории на матч отборочного турнира ЧМ-2018.
С первых минут на поле появится польский хавбек Камиль Грощицки, выступающий в «Халл Сити» под руководством Леонида Слуцкого.
Черногорию с капитанской повязкой на поле выведет нападающий московского «Динамо» Фатош Бечирай. В запасе поляков остался Мачей Рыбус из «Локомотива», а у черногорцев встречу на скамейке запасных начнет Лука Джорджевич из тульского «Арсенала».
Полностью составы выглядят следующим образом:
Польша: Щенсны — Пищек, Глик, Паздань, Бережински — Блащиковски, Крыховяк, Зелиньски, Мачински, Грощицки — Левандовски.
Запасные — Скорупски, Фабяньски, Ционек, Гуральски, Макушевски, Вольски, Рыбус, Стемпиньски, Вшолек, Кендзера, Кондзер.
Черногория: Петкович — Стойкович, Климента, Миюшкович, Томашевич — Шчекич, Вукчевич — Янкович, Иванич, Йовович — Бечирай.
Запасные — Божович, Миятович, Савичевич, Мугоша, Джорджевич, Кояшевич, Хакшабанович, Шимич, Марушич.
Матч Польша — Черногория начнется в 19.00 по московскому времени.