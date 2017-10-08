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18:33 (мск), источник: БЕЛТА

Эдгар Олехнович вызван в сборную Беларуси на матч с футболистами Франции

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник солигорского «Шахтера» Эдгар Олехнович вызван в сборную Беларуси на заключительный матч отборочного турнира чемпионата мира с футболистами Франции, который состоится 10 октября в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В субботней игре с голландцами на поле «Борисов-Арены», в которой белорусы уступили 1:3, очередные предупреждения заработали Алексей Риос, Сергей Баланович и Николай Сигневич, а Иван Сигневич получил травму и также не сможет помочь команде в поединке с французами.

Команда Игоря Криушенко отправится в столицу Франции в понедельник, 9 октября, и во второй половине дня проведет тренировку на «Стад де Франс», где во вторник завершит квалификационный этап мирового первенства с лидером группы А сборной Франции.

Также 10 октября в Амстердаме сыграют футболисты Нидерландов и Швеции, а команда Люксембурга примет на своем поле Болгарию. Положение команд перед играми 10-го тура: Франция — 20 очков (разница мячей — 16−5), Швеция — 19 (26−7), Нидерланды — 16 (19−12), Болгария — 12 (13−18), Беларусь — 5 (5−19), Люксембург — 5 (7−25).

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