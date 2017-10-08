Эдгар Олехнович вызван в сборную Беларуси на матч с футболистами Франции

В субботней игре с голландцами на поле «Борисов-Арены», в которой белорусы уступили 1:3, очередные предупреждения заработали Алексей Риос, Сергей Баланович и Николай Сигневич, а Иван Сигневич получил травму и также не сможет помочь команде в поединке с французами.

Команда Игоря Криушенко отправится в столицу Франции в понедельник, 9 октября, и во второй половине дня проведет тренировку на «Стад де Франс», где во вторник завершит квалификационный этап мирового первенства с лидером группы А сборной Франции.