Эдгар Олехнович вызван в сборную Беларуси на матч с футболистами Франции

В субботней игре с голландцами на поле «Борисов-Арены», в которой белорусы уступили 1:3, очередные предупреждения заработали Алексей Риос, Сергей Баланович и Николай Сигневич, а Иван Сигневич получил травму и также не сможет помочь команде в поединке с французами.
Команда Игоря Криушенко отправится в столицу Франции в понедельник, 9 октября, и во второй половине дня проведет тренировку на «Стад де Франс», где во вторник завершит квалификационный этап мирового первенства с лидером группы А сборной Франции.
Также 10 октября в Амстердаме сыграют футболисты Нидерландов и Швеции, а команда Люксембурга примет на своем поле Болгарию. Положение команд перед играми 10-го тура: Франция — 20 очков (разница мячей — 16−5), Швеция — 19 (26−7), Нидерланды — 16 (19−12), Болгария — 12 (13−18), Беларусь — 5 (5−19), Люксембург — 5 (7−25).