Адвокат останется тренером сборной Нидерландов минимум на 3 игры
МОСКВА, 8 окт —
МОСКВА, 8 окт —
За тур до завершения квалификационного турнира чемпионата мира, финальная часть которого пройдет в России, сборная Нидерландов сохраняет лишь теоретические шансы на то, чтобы занять второе место в отборочной группе A европейской зоны и получить право сыграть в
Как отмечает издание, после встречи со шведами, по итогам которой сборная Нидерландов, скорее всего, окончательно утратит шансы на путевку на чемпионат мира, Адвокат останется у руля команды на два товарищеских матча, запланированных на осень. В частности, голландские футболисты могут сыграть со сборной Германии.
Адвокат возглавил сборную Нидерландов в мае этого года по ходу отборочной кампании чемпионата мира-2018 — на тот момент «оранжевые» провели пять игр. Тогда сообщалось, что возвращение 70-летнего тренера в национальную команду краткосрочное, а основная цель — выход на мировое первенство.