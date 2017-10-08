Адвокат останется тренером сборной Нидерландов минимум на 3 игры

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За тур до завершения квалификационного турнира чемпионата мира, финальная часть которого пройдет в России, сборная Нидерландов сохраняет лишь теоретические шансы на то, чтобы занять второе место в отборочной группе A европейской зоны и получить право сыграть в плей-офф за путевку на ЧМ-2018. Для этого голландцам необходимо в матче заключительного тура против команды Швеции, который состоится во вторник в Амстердаме, одержать победу с разницей семь мячей или более.

Как отмечает издание, после встречи со шведами, по итогам которой сборная Нидерландов, скорее всего, окончательно утратит шансы на путевку на чемпионат мира, Адвокат останется у руля команды на два товарищеских матча, запланированных на осень. В частности, голландские футболисты могут сыграть со сборной Германии.